So schätzt Pietro die Chancen von Sarah Engels beim ESC ein

Heute Abend steht Sarah Engels (33) beim 70. Eurovision Song Contest in Wien auf der großen Bühne – und alle Augen richten sich auf Deutschlands ESC-Hoffnung. Während die Sängerin sich auf ihren Auftritt mit dem Song "Fire" vorbereitet, hat sich jetzt kein Geringerer als ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (33) zu ihren Chancen geäußert. Im Podcast "Patchwork Boys" sprach er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) darüber, wie er Sarahs Abschneiden beim Wettbewerb einschätzt – und überraschte mit versöhnlichen Worten.

"Ich wünsche ihr da viel Glück. Ich meine das ernst, ich wünsche ihr wirklich Glück", betonte Pietro im Gespräch mit Oliver. Auf die Frage nach einer konkreten Platzierung antwortete er: "Also, Mittelfeld wäre schon sehr gut." Der 48-Jährige schloss sich dieser Einschätzung an und wurde sogar etwas optimistischer: "Ja, also 12, 13 sollte es werden. Und falls es sogar einstellig werden sollte – Respekt." Einen Sieg sieht der Comedian allerdings außer Reichweite. "Da sind wir raus aus der Nummer. Aber Letzter werden wir nicht – dafür ist es aber auch zu gut", so Oliver. Auch Pietro betonte generell: "Am Ende ist es ja auch eine Leistung, dabei zu sein. Ich gönne ihr den besten Platz, der möglich ist für Deutschland."

Sarah tritt beim ESC bereits als zweiter Act im heutigen Finale an. Im Halbfinale hatte die Sängerin ihren Song bereits außer Konkurrenz auf der Bühne in Wien präsentiert und dabei mit einem Outfitwechsel, einem kleinen Stunt und Tanzeinlagen für Begeisterung beim Publikum gesorgt. Pietro und Sarah waren von 2013 bis 2019 verheiratet und sind gemeinsam Eltern von Sohn Alessio (10). Inzwischen hat Sarah mit ihrem Ehemann Julian Büscher (33) ihr neues Familienglück gefunden – zusammen haben sie Tochter Solea (4). Auch Pietro ist erneut Vater geworden: Mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (30) hat er die beiden Söhne Leano (3) und Amelio.

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IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt, IMAGO / SKATA Collage: Pietro Lombardi und Sarah Engels

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Imago Sarah Engels bei der 2. ESC-Generalprobe, Mai 2026