Prinzessin Kate (44) erobert Norditalien mit Nudelholz und royalem Charme: Im sogenannten Food Valley (dt.: Essenstal) zwischen Reggio Emilia und Parma ließ sich die Prinzessin von Chefkoch Ivan Lampredi in die hohe Kunst traditioneller Tortellini einweihen. Dabei sorgte besonders ein Detail für amüsiertes Staunen: Beim Kneten der Pastamasse legte Kate den legendären Ring von Prinzessin Diana (†36) nicht ab. Der prachtvolle Saphir, den ihr Prinz William (43) zur Verlobung überreicht hatte, funkelte inmitten von Mehl und Ricotta. Trotz der intensiven Arbeit mit der Knetmasse blieb das Erbstück makellos sauber – zumindest suggerierten das die offiziellen Pressefotos. Ein royaler Küchenauftritt, der zeigt, dass Kate selbst beim Teigrollen keine Kompromisse eingeht, was ihren Stil angeht.

Nach ihrer Krebsbehandlung markiert dieser Besuch in Italien für Kate einen bedeutenden Meilenstein auf der internationalen Bühne. In einem azurblauen Look, der modisch an den Film Der Teufel trägt Prada 2 erinnerte, wurde die 44-Jährige am Flughafen begeistert empfangen. Die Massen schwenkten Flaggen und feierten ihre Rückkehr mit herzlichen "Ciao Kate"-Rufen. Für ihren Einsatz in der frühkindlichen Bildung erhielt sie in Reggio Emilia zudem den "Primo Tricolore". Diese höchste Ehrung der Stadt würdigt ihr leidenschaftliches Engagement, das sie nun über die britischen Grenzen hinaus expandiert. Kate verbindet auf dieser Reise geschickt kulinarische Volksnähe mit ihrer wichtigen Arbeit für das Royal Foundation Centre for Early Childhood.

In Italien suchte die Prinzessin den direkten Austausch mit Erziehern und Eltern, um den renommierten Reggio-Ansatz in der Pädagogik zu studieren. Der Besuch zeigt eine sichtlich erholte Kate, die bereit ist, ihre Schirmherrschaften wieder weltweit zu vertreten. Während sie die Pastatradition Norditaliens bei diesem Ausflug sichtlich genoss, blieb der Fokus ansonsten stets auf der Zukunft der Kleinsten. Mit einer Mischung aus Disziplin beim Kochen und Empathie bei den Begegnungen festigt sie ihre Rolle als wichtigste Repräsentantin der Krone. Dass Dianas Saphirring dabei fast im Tortelliniteig verschwand, verbuchen Beobachter als charmanten Beweis dafür, dass die Prinzessin ihre Pflichten – und ihren Teig – fest im Griff behält.

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Getty Images Prinzessin Kate beim Pastakurs im Resort Al Vigneto in Reggio Emilia, 14. Mai 2026

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Getty Images Prinzessin Kate trägt den Ring von Prinzessin Diana bei der Zubereitung von Tortellini in Reggio Emilia, 14. Mai 2026

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, besucht Reggio Emilia und grüßt vor dem Rathaus während ihrer ersten Auslandsreise seit der Krebstherapie