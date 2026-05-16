Pool, Auto & Co.: Anna-Maria & Bushido legen Sex-Beichte ab

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) eine exklusive Tour durch ihr neues Luxusanwesen in Grünwald bei München ermöglicht – und dabei mehr als nur Einblicke in Einrichtung und Architektur gewährt. Die Führung durch die imposante Villa mit 19 Zimmern auf rund 849 Quadratmetern führte das Paar auch ins Schlafzimmer. Genau dort wurde es für Frauke Ludowig zum Anlass, eine sehr direkte Frage zu stellen: ob sich die beiden schon einmal gemeinsam im Pool "vergnügt" hätten. Bushidos Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

"Das ist ja noch das Langweiligste gewesen, was wir machen", erklärte der Rapper lachend. Anna-Maria lieferte direkt die Erklärung dazu: "Wir haben jetzt kein Kindermädchen mehr. Das ganze Haus ist voller Kinder. Also müssen wir es ja teilweise ein bisschen auslagern." Die achtfache Mutter deutete an, dass die beiden dabei auch schon das Auto genutzt hätten. Bushido ergänzte trocken: "Wir fahren ja auch gerade eine V-Klasse." Als Frauke Ludowig daraufhin ganz konkret nachfragte, ob das Paar also Sex im Auto habe, kam die prompte gemeinsame Antwort: "Ja klar." Während Bushido betonte, man sei "sehr einfallsreich", beschrieb Anna-Maria die gemeinsamen Momente lieber als "spontan".

Das Anwesen, in dem das offenherzige Interview stattfand, sorgt bereits für sich genommen für Gesprächsstoff. Die Villa in dem Münchner Nobelvorort soll Medienberichten zufolge rund 33 Millionen Euro wert sein. Wie sich das Paar das Objekt leisten kann, wollte Anna-Maria jedoch nicht näher erläutern: "Ich denke, Dinge sprechen für sich", sagte sie gegenüber RTL ausweichend. Die Familie war erst vor einigen Monaten aus Dubai zurück nach Deutschland gezogen. Seitdem hält das Paar seine Fans auf Social Media regelmäßig über den aufwendigen Umbau des Hauses auf dem Laufenden.

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / fraukeludowig_official Anna-Maria Ferchichi, Bushido und Frauke Ludowig, Januar 2026

Anzeige Anzeige

anna_maria_ferchichi Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi