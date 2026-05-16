Versöhnt? So herzlich sind König Charles und Prinz Edward

Bei einem gemeinsamen Gedenkbesuch im Britischen Museum in London haben König Charles III. (77) und sein jüngster Bruder Prinz Edward (62) eine seltene und herzliche Begrüßung geteilt. Die Royals kamen laut Hello im April zusammen, um dort Gedenkstätten für ihre verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), zu besuchen. Während Charles zunächst dem Duke of Gloucester die Hand schüttelte und die anwesenden Herzoginnen mit Wangenküssen begrüßte, empfing er seinen Bruder Edward mit einer Hand auf der Schulter, bevor auch sie sich mit Wangenküssen begrüßten. Fans des Königshauses bekommen solche vertrauten Gesten zwischen den beiden Brüdern nur selten zu sehen.

Dass die beiden eine enge Bindung haben, war nicht immer selbstverständlich. Die Beziehung zwischen Charles und Edward hatte in der Vergangenheit deutliche Risse. Im Jahr 2001 soll Edwards damalige Produktionsfirma in die Privatsphäre von Prinz William (43) eingedrungen sein, während dieser studierte. Dem Royals-Autor Robert Jobson zufolge reagierte Charles damals mit heftiger Wut auf seinen jüngsten Bruder. In seinem 2006 erschienenen Buch "William's Princess" schrieb er: "Er rügte sein jüngstes Geschwisterkind und forderte von der Königin wütend, dass Edward ein für alle Mal zwischen seinen öffentlichen Pflichten und seiner Fernsehfirma wählen müsse."

Heute scheinen diese Spannungen jedoch der Vergangenheit anzugehören. Bei der Krönung von Charles zeigte eine BBC-Dokumentation einen bisher unveröffentlichten Moment, in dem Edward seinen Bruder umarmte und ihm aufmunternde Worte mit auf den Weg gab: "Ich weiß, du schaffst das." Charles und Edward trennen 16 Jahre Altersunterschied. Als Kinder wurden die beiden Brüder dennoch häufig zusammen gesehen, wie alte Fotos zeigen. Edward ist das jüngste von vier Geschwistern und trägt heute den Titel Duke of Edinburgh – denselben Titel, den einst ihr Vater Prinz Philip (†99) innehatte und der nach dessen Tod im Jahr 2021 zunächst an die Krone zurückgefallen war, bevor er Edward verliehen wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Edward beim Royal Ascot 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Königin Camilla, Prinz Edward und Sophie, British Museum zum Entwurf des Queen Elizabeth Memorials

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, Edinburgh September 2022