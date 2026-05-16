Heidi Klum in Cannes: Toms erstaunliches erstes Urteil

Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Heidi Klum (52) einmal mehr alle Blicke auf sich gezogen. Das Model erschien dort in einem knappen Kleid mit Mega-Beinschlitz auf dem roten Teppich – an ihrer Seite Ehemann Tom Kaulitz (36), lässig in einem dunklen Anzug. Das Paar wirkte dabei sichtlich entspannt und vertraut. Gegenüber Bild sprach Heidi bei der Gelegenheit auch über ihre Beziehung zu Tom – und verriet dabei ein überraschendes Detail aus der Anfangszeit.

Als die beiden sich kennenlernten, fiel Tom an Heidi vor allem eines auf: "Als wir uns kennengelernt haben, war ich Tom zu dünn", erzählte sie. Dass es dennoch funkte zwischen beiden, ist längst bekannt. Auch in Cannes präsentierte sich das Paar als harmonische Einheit: Arm in Arm schritten sie über den Teppich, lachten, flüsterten sich immer wieder etwas zu und schienen jeden Moment miteinander auszukosten.

Heidi und Tom hatten sich 2018 kennengelernt und heirateten im Jahr 2019. Die gemeinsamen Auftritte des Paares bei glamourösen Events gehören seitdem regelmäßig zu den Highlights auf dem roten Teppich. Heidi teilt zudem in sozialen Netzwerken immer wieder gemeinsame Momente – von Urlaubsgrüßen bis hin zu kurzen Einblicken in das Leben abseits der Kameras. Auch Tom hält mit privaten Anekdoten nicht hinter dem Berg. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plaudert er mit seinem Bruder Bill Kaulitz (36) offen über verschiedenste Themen. Sowohl Heidi als auch Tom gewähren ihrer Community somit regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – auch jetzt auf dem roten Teppich in Cannes, als das Model lachend berichtete: "Tom hat gesagt: 'Du kannst ruhig mehr essen.' Das habe ich dann auch gemacht."

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Getty Images Heidi Klum bei der Eröffnungsgala und Premiere von "La Vénus Electrique" beim 79. Filmfestival von Cannes

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025