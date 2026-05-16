So sehr kämpft Jan Kittmann mit seinem "Let's Dance"-Aus

Für Jan Kittmann und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) ist das Let's Dance-Abenteuer kurz vor dem Halbfinale vorbei. Im RTL-Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) direkt nach der Show war dem Schauspieler die Enttäuschung deutlich ins Gesicht geschrieben. Der GZSZ-Star wirkte sichtlich überwältigt und rang spürbar mit den Emotionen. "Der Schock sitzt irgendwie noch ganz tief in dir", bemerkte Frauke – und Jan konnte das kaum verbergen. "Ja… ich bin noch nicht so richtig fertig damit", gab er ehrlich zu.

Auch Kathrin zeigte sich tief bewegt. "Wir hatten so große Ziele und Träume, wollten unbedingt ins Finale", erklärte die Profitänzerin traurig. Besonders schmerzhaft sei das Aus, weil es so kurz vor Ende der Staffel kam. Als Frauke Jan fragte, was er nun am meisten vermissen werde, kam die Antwort prompt: "Alles." Die Profitänzerin ergänzte: "Das Training. Das Tanzen. Die Show." Ganz abgeschlossen ist das Kapitel für die beiden jedoch noch nicht – im großen Finale werden Jan und Kathrin gemeinsam mit allen anderen ausgeschiedenen Paaren der Staffel noch einmal auf das Parkett zurückkehren.

Jan musste die Show verlassen, nachdem er und Kathrin beim Voting die wenigsten Anrufe erhalten hatten. Dabei hatten die beiden in den vergangenen Wochen immer wieder starke Auftritte hingelegt und sich mit viel Einsatz bis ins Viertelfinale vorgetanzt. Sogar Joachim Llambi (61) hatte Jan zuletzt bereits als möglichen Finalisten gehandelt. Raus ist nun also ausgerechnet jener Kandidat, dem auch die Jury einen der vorderen Plätze zugetraut hatte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann, "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury