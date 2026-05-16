Eko Fresh schenkt der "Biene Maja" einen Rap zum Jubiläum

Rapper Eko Fresh (42) bringt pünktlich zum 50. Jubiläum der Zeichentrickserie "Die Biene Maja" in Deutschland den offiziellen Jubiläumssong heraus. Der Track trägt den Namen "Maja (Summ Summ Summ)" und erscheint passend zum Weltbienentag am 20. Mai. Auf Instagram teilte Eko bereits einen ersten Teaser, der Szenen aus der Originalserie zeigt. Der Song richtet sich laut dem erfolgreichen Rapper bewusst an Jung und Alt: Er samplet das ikonische Titellied von Karel Gott (†80) und verwandelt es in einen modernen Rapsong.

In der Caption seines Posts erklärte Eko seine persönliche Verbindung zur Zeichentrickfigur: "Wir hatten eine schöne Kindheit. Wir haben draußen gespielt und sie war unbeschwert. Ein Grund dafür war auch die Biene Maja", schwärmte er. "Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Cousin vor dem Fernseher auf dem Boden saß und sie mir angeschaut habe. Umso schöner, dass es sie immer noch gibt. Deshalb sage ich hiermit: Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag!" In den Songtexten verneigt er sich vor der namensgebenden Biene und bezeichnet sie als "echte Queen". Laut Universal Music werden der Familienvater und Biene Maja am 16. Mai um 10.20 Uhr erstmals im KiKA auftreten, im Rahmen des Maja-Jubiläums-Specials vom "KiKA SingAlarm".

"Die Biene Maja" wurde – wie auch "Heidi" und "Wickie und die starken Männer" – im Auftrag von ZDF und ORF in Japan produziert. Dort startete die Serie bereits im April 1975, ein Jahr vor der deutschen Erstausstrahlung. Mit dem Jubiläumssong knüpft Eko an sein kinderfreundliches Rap-Projekt "HipHopper" an, mit dem der Kölner Rapper Kinder spielerisch an Musik heranführen und ihnen Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt und Selbstbewusstsein vermitteln möchte. Die Kommentarspalte wird regelrecht geflutet mit Zuspruch wie "Ein guter Musiker funktioniert mit einem guten Geist und einem gesunden Körper. Das bist Du!" Eko ist allerdings nicht der einzige Rapper, der der Kultserie eine Stimme lieh: In der computeranimierten Neuauflage von 2013 sprach Jan Delay (49) die Rolle von Majas bestem Freund Willi.

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Getty Images Eko Fresh, Februar 2019

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imagebroker.com / ActionPress Schlager-Star Karel Gott im Jahr 2012

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Getty Images Jan Delay beim Radio Regenbogen Award 2015 im Europa-Park