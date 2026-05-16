Leistenbruch: Timur Ülker meldet sich aus Notaufnahme

GZSZ-Fans müssen sich Sorgen um Timur Ülker (36) machen: Der Serienliebling meldet sich jetzt direkt aus der Notaufnahme bei seinen Followern. In seiner Instagram-Story berichtet er, dass ihn plötzlich heftige Schmerzen in der Leiste erwischt haben – mitten im Arbeitsalltag am GZSZ-Set in Berlin. Zunächst hatte Timur noch erklärt, er habe in einer Woche einen Arzttermin, um über eine mögliche Operation zu sprechen, wie RTL berichtet. Doch die Beschwerden wurden so stark, dass er die Dreharbeiten abbrechen und sofort ins Krankenhaus fahren musste. Vor der Kamera schildert er seinen Zustand mit schwarzem Humor und erzählt, er laufe nur noch "wie mit einem Holzbein".

Der Hintergrund der aktuellen Schmerzwelle liegt bereits drei Jahre zurück: 2023 nahm Timur am RTL-Turmspringen teil und verletzte sich bei einem Sprung vom Drei-Meter-Brett schwer an der Leiste. Im Krankenhaus wurde damals ein Leistenbruch festgestellt. Gegenüber RTL erklärte der Schauspieler schon damals: "Ich habe mich gegen eine OP entschieden, weil der Bruch klein ist, aber es besteht dadurch halt immer die Gefahr, dass durch den Bruch etwas eingeklemmt wird. Dann müsste ich ins Krankenhaus und operiert werden." Genau dieses Szenario scheint sich nun anzubahnen. In einem neuen Statement bestätigt ein Sprecher von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", dass sich Timurs bereits bekannte gesundheitliche Problematik nach dem Golfen in seiner Freizeit wieder bemerkbar gemacht habe. Die Produktion sei informiert, der Star werde medizinisch betreut, weitere Details wolle man aktuell jedoch nicht kommentieren.

Timur steht seit Jahren als Nihat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera und gehört zu den Gesichtern, die viele Fans täglich in ihr Wohnzimmer lassen. Neben seiner Schauspielkarriere ist der gebürtige Hamburger auch als Musiker aktiv und war bereits in mehreren Realityformaten zu sehen. Auf Social Media gibt sich der zweifache Vater meist offen und nahbar, teilt sowohl witzige Momente vom Set als auch Einblicke in seinen Alltag. Seine Community begleitet ihn schon länger durch Höhen und Tiefen und bekommt nun auch seine gesundheitliche Odyssee unmittelbar mit. Dass er selbst in der Notaufnahme noch zur Handykamera greift, zeigt, wie wichtig ihm der direkte Kontakt zu seinen Followern ist – und wie sehr sein Leben zwischen Set, Familie und Klinik momentan ineinander übergeht.

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Instagram / timuruelker Timur Ülker meldet sich aus der Notaufnahme

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RTL Timur Ülker und Edith Stehfest beim "Creek der Sterne"

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IMAGO / Future Image Timur Ülker, Schauspieler