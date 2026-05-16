Trennung? Katie Price löscht Fotos mit Ehemann Lee Andrews

Katie Price (47) sorgt wieder für Wirbel: Die Reality-Ikone hat auf Instagram offenbar mehrere aktuelle Fotos mit Ehemann Lee Andrews gelöscht – und das nur wenige Tage, nachdem er ein gemeinsames Live-Interview bei der britischen Morning-Show "Good Morning Britain" platzen ließ. In dem TV-Studio in London stellte sich Katie eigentlich an der Seite ihres Partners den Fragen von Susanna Reid und Ed Balls. Doch Lee, der sich selbst als Milliardär bezeichnet und derzeit in Dubai lebt, tauchte gar nicht erst in Großbritannien auf. Stattdessen meldete sich der Geschäftsmann nur aus der Ferne – und hinterließ seine Frau vor laufenden Kameras allein.

Vor Kurzem hatte Katie ihre Fans auf Instagram noch beschwichtigt und erklärt, sie und Lee würden ihre Ehe nun stärker aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Aufgrund des ganzen Wahnsinns mit Trollen, Spekulationen und dem Medienrummel haben wir als Ehepaar entschieden, dass er eine Pause von Social Media macht und wir die Dinge zwischen uns behalten, es ist unser Leben und unsere Ehe", schrieb sie in ihrer Story. Während Lee daraufhin die Kommentarfunktion seines Profils deaktivierte, verschwanden auf Katies Account auffällig viele frische Pärchenfotos. Parallel dazu veröffentlichte die fünffache Mutter auf YouTube ein rund 25-minütiges Video, in dem sie eine Sprachnachricht von Lee abspielt. Er versucht darin, sein Fernbleiben mit einer chaotisch wirkenden Geschichte über einen verpassten Flug und angebliche Visaprobleme zu erklären. Katie reagiert hörbar enttäuscht, sagt in dem Clip aber: "Ich weiß, es ist nicht deine Schuld, aber ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Ich weiß, es liegt nicht in deiner Hand."

Unter dem YouTube-Video sammeln sich inzwischen zahlreiche Kommentare, in denen Fans Lees Version anzweifeln. Eine Userin schreibt: "Warum braucht er ein Visum? Er ist britischer Staatsbürger. Er braucht kein Visum. Außerdem sagt er, er habe einen Diplomatenpass. Dann braucht er sowieso kein Visum." Andere Follower halten die ganze Geschichte für reines Showgeschäft und mutmaßen, Katie nutze die Aufmerksamkeit nun zumindest für sich aus. Katie, die ihre Karriere einst als Model startete und seit Jahren ihr turbulentes Liebesleben mit der Öffentlichkeit teilt, gewährt mit dem neuen Video einmal mehr einen sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag.

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Instagram / katieprice Katie Price, April 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026