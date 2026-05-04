Es funkelt: Zoë Kravitz zeigt Ring bei Pre-Met-Gala-Dinner

Mit einem funkelnden Diamantring am Finger hat Zoë Kravitz (37) beim Pre-Met-Gala-Dinner in New York für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin erschien am Sonntagabend bei dem exklusiven Abendessen, das in der Wohnung von Vogue-Chefin Anna Wintour stattfand, und zeigte dabei ganz offen das glitzernde Schmuckstück. Gekleidet in ein knielanges gelbes Kleid, kombiniert mit einer hellen Jacke mit Pelzbesatz und spitzen Pumps, schritt Zoë mit Sonnenbrille die Stufen zu Anna Wintours Domizil hinauf – und ließ dabei die Fotografen nicht lange rätseln, was ihr an der Hand glänzt.

Laut Medienberichten soll der Ring von Musiker Harry Styles (32) stammen. Bereits im April hatte das Magazin People unter Berufung auf einen Insider über eine angebliche Verlobung der beiden berichtet. Damals hieß es, das Paar habe die Neuigkeit nur in einem "kleinen Kreis" geteilt – Zoë soll den Ring jedoch schon Freundinnen gezeigt haben. Beim Pre-Met-Gala-Dinner präsentierte sie ihn nun auch ganz öffentlich vor den Kameras.

Zoë und Harry wurden erstmals im August 2025 gemeinsam gesehen, als sie Arm in Arm durch die Straßen Roms flanierten. Kurz darauf machte ein Bericht die Runde, wonach sich die beiden bereits eine Woche zuvor in der Londoner Bar "Rita's" geküsst haben sollen. Seither tauchten sie immer wieder zu zweit auf – in London, New York und Berlin. Im Dezember 2025 berichtete eine Quelle, dass es zwischen den beiden ernst geworden sei. Harry gehörte als Mitglied der Boyband One Direction zu den bekanntesten Popstars seiner Generation, bevor er solo Karriere machte. Zoë ist als Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet in einer der bekanntesten Musikerfamilien des Showbusiness aufgewachsen.

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ActionPress Zoë Kravitz in New York, Mai 2026

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Imago Harry Styles, Sänger

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Instagram / ben_klock Zoë Kravitz, Harry Styles und DJ Ben Klock mit Freunden vor dem Berliner Berghain, Dezember 2025