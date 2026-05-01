Harry-Verlobung? Zoë Kravitz zeigt funkelnden Diamantring

Zoë Kravitz (37) ist zurück in New York – und diesmal lässt sie kaum Zweifel daran, dass sie frisch verlobt ist. Die Schauspielerin wurde bei einem Spaziergang durch die Stadt mit einem auffälligen Ring fotografiert, wie Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen. Das Schmuckstück strahlt dank eines länglichen Diamanten im Cushion-Schliff, der angeblich rund eine Million Dollar wert ist. Gefertigt wurde es von Jessica McCormack. Gerüchten zufolge ist Sänger Harry Styles (32) der Mann an ihrer Seite.

Stilistisch setzte Zoë während ihres Aufenthalts in New York auf ihre bewährte Capsule Wardrobe: schwarze Gala-Hose und Loafer von The Row, ovale Sonnenbrille – ebenfalls von The Row – und ein graues Flat Cap. Als echter Hingucker thronte darüber ein graubrauner Wildledermantel im Penny-Lane-Stil mit Bindegürtel und zimtbraunem Fellkragen. Von ihrem vermeintlichen Verlobten fehlte auf den neuesten Schnappschüssen hingegen jede Spur. Beide halten sich bedeckt, was ihr Privatleben betrifft.

Erstmals öffentlich geblitzt hatte der Stein bei einem Auftritt im Londoner Stadtteil Hampstead. Harry und Zoë sollen erst seit rund acht Monaten zusammen sein – sie wurden im August 2025 Händchen haltend gesehen. Das Paar verlobte sich damit nach weniger als einem Jahr Beziehung. Medienberichten zufolge soll Harry seinen Freunden erzählt haben, er wolle unbedingt eine Familie gründen. Gegenüber Apple Music erklärte er in einem Interview mit Moderator Zane Lowe zudem: "Ich möchte erfüllt sein, in tollen Beziehungen mit Menschen sein. Ich möchte tolle Freundschaften haben. Ich möchte eine Familie. Ich will diese Dinge."

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Getty Images Zoë Kravitz im März 2025

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin