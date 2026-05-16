Mit Gehhilfe: Phil Collins überrascht im Buckingham-Palast

Es war ein seltener und bewegender Auftritt: Phil Collins (75) zeigte sich jetzt beim Festempfang anlässlich des 50. Jubiläums von König Charles (77)' Wohltätigkeitsorganisation The King's Trust im Buckingham Palace. Der Sänger erschien trotz sichtbarer gesundheitlicher Einschränkungen im eleganten schwarzen Anzug mit roter Krawatte – und musste sich dabei auf Krücken stützen. An seiner Seite strahlte er gemeinsam mit Rod Stewart (81) sowie dessen Frau Penny Lancaster für die Kameras, wie Fotos zeigen, die Mirror vorliegen. Zahlreiche weitere Prominente wie Benedict Cumberbatch (49), Idris Elba (53) sowie George Clooney (65) und Amal Clooney (48) waren ebenfalls unter den geladenen Gästen des exklusiven Abends.

Dass Phil überhaupt wieder öffentlich zu sehen war, ist angesichts seiner gesundheitlichen Geschichte bemerkenswert. Wie er gegenüber der BBC verriet, blickt er auf "eine schwierige, interessante und frustrierende letzte zwei Jahre" zurück. Dazu kommt eine lange Liste an gesundheitlichen Problemen: eine Rückenmarksverletzung von der Genesis-Tournee 2007, die Nervenschäden an Händen und Beinen nach sich zog, mehrere Knieoperationen, Typ-2-Diabetes sowie ein Hörverlust infolge einer Virusinfektion aus dem Jahr 2000. Zudem wurde bei ihm eine schwere Pankreatitis diagnostiziert – so ernst, dass sein Testament im Beisein seiner Kinder im Krankenhaus besprochen wurde. Trotzdem gibt er sich kämpferisch: "Ich hatte fünf Operationen am Knie, aber jetzt habe ich ein Knie, das funktioniert, und ich kann gehen – wenn auch mit Krücken. Aber ich bin noch nicht tot", sagte er.

Phil blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, die ihm unter anderem drei britische Nummer-eins-Singles, zwei Golden Globes, sechs Brit Awards und acht Grammys eingebracht hat. Sein Privatleben verlief dabei nicht immer geradlinig: Drei Ehen – mit Andrea Bertorelli, Jill Tavelman und Orianne Cevey – endeten in Scheidungen, die ihn Berichten zufolge insgesamt rund 48 Millionen Euro gekostet haben sollen. Umso stolzer ist er auf seine fünf Kinder, darunter Tochter Lily (37), die als Schauspielerin in Produktionen wie "Emily in Paris" und "Snow White" zu sehen war, sowie Sohn Nicholas, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und Schlagzeug spielt. "Meine Kinder sind erstaunlich ausgeglichen, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht haben. Ich bin unglaublich stolz auf sie alle", sagte Phil gegenüber der BBC.

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Getty Images Phil Collins beim Genesis-Abschlusskonzert im März 2022

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Phil Collins 2026

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Getty Images Phil Collins 2007