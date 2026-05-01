Wiederverkaufstickets: Harry Styles' Fans wütend über Wucher

Harry Styles (32) schickt sich an, mit einer neuen Tour sieben Städte zu bereisen – darunter Amsterdam und London. Seit Tickets für die Konzerte im Wembley-Stadion nun auch über den Ticketmaster-Wiederverkauf erhältlich sind, regt sich bei vielen Fans jedoch mächtiger Unmut. Der Grund: Wer ein Ticket über den offiziellen Resale-Kanal kaufen möchte, muss deutlich höhere Servicegebühren in Kauf nehmen als beim Erstkauf. Das sorgt sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern für Frust. Konkret bedeutet das laut Daily Mail: Ein Stehplatzticket, das beim Erstkauf 167 Euro kostete und damals mit einer Servicegebühr von 21 Euro belegt war, schlägt im Wiederverkauf nun insgesamt mit 192 Euro zu Buche – die neue Servicegebühr beläuft sich auf 25 Euro.

Noch drastischer fällt der Aufpreis bei VIP-Paketen aus: Beim sogenannten Disco-Package werden satte 57 Euro Servicegebühr fällig, sodass der eigentliche Ticketpreis von 385 Euro auf 443 Euro ansteigt. Auf der Plattform X machen viele Fans ihrem Ärger Luft: "Kann Ticketmaster erklären, warum sie für den Käufer eine Servicegebühr von 57 Euro obendrauf addieren, auf jedes einzelne von Fans weiterverkaufte Harry-Styles-Wembley-Ticket? Für 2 Tickets sind das fast 115 Euro Servicegebühren", schrieb ein User. Eine andere Nutzerin ergänzte: "Ticketmaster, zähl deine Tage, denn warum wird mein Harry-Styles-Ticket von mir für 149 Euro verkauft und kommt für den Käufer auf 172 Euro, weil ihr 23 Euro Servicegebühr haben wollt? Ihr habt sie doch schon beim ersten Mal von mir kassiert und wollt sie jetzt ein zweites Mal?" Als Reaktion darauf weichen viele Fans auf private Verkäufe aus, um die zusätzlichen Kosten zu umgehen. Ticketmaster selbst behandelt den Wiederverkauf als neue Transaktion – und erhebt entsprechend erneut Gebühren für Zahlungsabwicklung, Ticketübertragung und Käuferschutz.

Harry Styles ist derzeit einer der gefragtesten Liveacts weltweit. Im Zuge seiner neuen Tournee sind neben den zwölf geplanten Shows im Wembley-Stadion auch mehrere Auftritte in weiteren europäischen Städten vorgesehen. Berichten zufolge soll er 2027 sogar fünfmal in Berlin auf dem Tempelhofer Feld auftreten – offiziell bestätigt ist das jedoch noch nicht. Was aber offiziell bestätigt ist, ist hingegen, dass die Nachfrage nach Tickets für die Konzerte des 32-Jährigen so groß ist, dass viele Fans auf den Wiederverkaufsmarkt angewiesen sind – und dabei nun mit den umstrittenen Zusatzkosten konfrontiert werden.

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Imago Harry Styles, Sänger

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich