Hier wollen Zoë Kravitz und Harry Styles angeblich heiraten

Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) sind verlobt – und die Hochzeitsplanungen sollen bereits in vollem Gange sein. Nachdem die Schauspielerin zuletzt mit einem beeindruckenden Diamantring an ihrem Ringfinger für Aufsehen gesorgt hatte, kursieren nun erste Details darüber, wie das frisch verlobte Paar seinen großen Tag gestalten möchte. Laut einem Insider, der gegenüber The Sun sprach, dreht sich bei Zoë derzeit alles um die bevorstehende Hochzeit: "Sie spricht die ganze Zeit davon – wunderschöne Orte wie Paris oder die Côte d'Azur, viele Blumen, atemberaubende Outfits und eine Feier, die den ganzen Tag und die ganze Nacht dauert, umgeben von Liebe."

Die 37-Jährige soll laut der Quelle besonders von der Idee einer Sommerhochzeit angetan sein. Konkret sollen Südfrankreich und Italien als mögliche Locations im Gespräch sein. Zoë sei dabei hin- und hergerissen: "Sie ist gespalten zwischen einer sehr intimen Zeremonie – möglicherweise sogar einem Elopement – und einer großen Feier mit allen Liebsten, wobei eine größere Hochzeit am Ende wohl die Oberhand gewinnen könnte", so der Insider weiter. Harry selbst hatte zuletzt in einem Gespräch mit Zane Lowe (52) auf dessen Apple-Music-Show offen darüber gesprochen, dass er heiraten und eine Familie gründen möchte.

Der Sänger und die Schauspielerin sollen sich seit etwa August vergangenen Jahres nähergekommen sein, als sie erstmals Händchen haltend gesehen wurden. Weihnachten verbrachten die beiden gemeinsam in Harrys Heimatstadt, bevor sie zusammen zurück nach London reisten. Der Ring, mit dem der Musiker seiner Partnerin einen Antrag gemacht haben soll, wurde von der Schmuckdesignerin Jessica McCormack gefertigt und soll einem Bericht zufolge etwa 853.000 Euro gekostet haben. Für Zoë ist es nach ihrer Ehe mit Schauspieler Karl Glusman (38), die von Juni 2019 bis Dezember 2020 dauerte, und einer anschließenden Verlobung mit Channing Tatum (46), die im Oktober 2024 endete, der nächste große Schritt in Richtung Altar.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoe Kravitz, Harry Styles

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025