Taylor Frankie Paul gesteht Schuld ein im Sorgerechtsstreit

Taylor Frankie Paul (31) meldet sich mit emotionalen Worten aus ihrem Sorgerechtsdrama mit Ex-Freund Dakota Mortensen (33) zurück. Nur zwei Wochen nachdem ein Gericht in Salt Lake City beiden eine gegenseitige Schutzanordnung für ganze drei Jahre erteilt hat, richtet sich der Social-Media-Star mit einem langen Instagram-Beitrag an ihre Fans. Im Zentrum des bitteren Streits steht vor allem der gemeinsame Sohn Ever, für den derzeit in mehreren Anhörungen das Sorgerecht und die genaue Aufteilung der Betreuung geklärt werden. In ihrem neuen Statement macht Taylor klar, dass sie sich selbst nicht als Opfer sieht und im Gerichtssaal bereits eingeräumt hat, keinesfalls unschuldig zu sein. "Ich habe vor Gericht bereits zugegeben, dass ich absolut nicht unschuldig bin. Das weiß ich", stellt sie klar. Dabei betonte sie, dass sie sich selbst die größte Schuld gebe – auch im Hinblick auf ihre Kinder.

"Ich hasse es, dass ich so lange geblieben bin. Ich mache niemanden mehr verantwortlich als mich selbst, denn wie konnte ich das meinen Kindern und mir so lange antun?", schrieb sie. Gleichzeitig schilderte sie, dass sie sich jahrelang in einem Überlebensmodus befunden habe, geprägt von Fehlgeburten, Schwangerschaften, postpartalen Phasen und dem, was sie als Verrat und Lügen beschreibt. Sie schrieb auch, sie sei "love bombed" und manipuliert worden. Der Post enthielt außerdem eine Spitze gegen ihre Serienkollegin Mikayla Matthews, von der sich Taylor in dieser schweren Zeit im Stich gelassen fühlt: "Und dann haben wir Freunde wie Mikayla, die mich in all dem angreifen, und jetzt will sie eine Entschuldigung von mir? Absolut nicht."

Die juristischen Auseinandersetzungen zwischen Taylor und Dakota beschäftigen die Öffentlichkeit schon seit Monaten. Die beiden traten zuletzt bei einer live gestreamten Gerichtsanhörung zusammen auf, nachdem mehrere Polizeibehörden wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen beide ermittelt hatten. Ein Kommissar erklärte dort laut People, die Ex-Partner könnten nicht lange am selben Ort sein, ohne dass es "gewalttätig" werde, und stellte klar, dass es Gewalt in beide Richtungen gegeben habe. Taylor ist neben Ever auch Mutter der Kinder Indy und Ocean aus ihrer früheren Ehe mit Tate Paul.

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City