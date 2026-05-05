Versteckter Ring? Zoë Kravitz ohne Harry bei der Met Gala

Zoë Kravitz hat bei der Met Gala 2026 am Montag in New York für viel Gesprächsstoff gesorgt – und das nicht nur wegen ihres Looks. Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in einem schwarzen Spitzenkleid von Saint Laurent und posierte als Co-Chair des Host Committee neben Anthony Vaccarello, dem Creative Director des französischen Modehauses. Auffällig dabei: Zoë hielt ihre linke Hand während des gesamten Auftritts demonstrativ in der Tasche des Kleides versteckt – unter der sich ihr glänzender Verlobungsring verbergen soll, mit dem Harry Styles (32) ihr vergangene Woche einen Heiratsantrag gemacht haben soll. Ihr zukünftiger Verlobter selbst war an diesem Abend nicht zugegen.

Laut Schmuckexperten, die gegenüber Page Six Style Einschätzungen abgaben, soll der Stein einen Wert von mehr als einer halben Million US-Dollar haben. Während Zoe (37) auf dem Teppich souverän posiert, wandert immer wieder nur ihre rechte Hand in Richtung Kamera – die linke bleibt konsequent im Kleid versteckt, sodass der neue Ring von Harry auf den offiziellen Met-Gala-Fotos nicht zu sehen ist. Die Schauspielerin war nach einem vierjährigen Met-Gala-Ausfall in diesem Jahr also gleich in einer besonders exponierten Rolle zurück: als Gastgeberin des glamourösen Abends, dessen diesjähriges Motto "Fashion is Art" lautet und der die Ausstellung "Costume Art" des Metropolitan Museum of Art feiert.

Bereits am Tag zuvor hatte Zoë beim Pre-Met-Gala-Dinner in der Wohnung von Vogue-Chefin Anna Wintour (76) mit dem funkelnden Ring am Finger für Aufsehen gesorgt. Der Diamant erinnert laut Berichten an ihren früheren Verlobungsring von Ex-Verlobtem Channing Tatum (46), mit dem sie sich 2021 öffentlich zeigte und 2023 trennte. Zoë ist die Tochter von Musiker Lenny Kravitz (61) und gilt seit 2018 als Markenbotschafterin von Saint Laurent.

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026

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Getty Images Zoë Kravitz, 2025