Alzheimer-Schicksal inspiriert Julia Louis-Dreyfus' Projekt

Beim Filmfestival in Cannes hat Julia Louis-Dreyfus (65) offen über ihre persönliche Verbindung zur Alzheimer-Erkrankung gesprochen. Die Schauspielerin war am 14. Mai dort, um den neuen Animationsfilm "Tangles" vorzustellen, in dem sie einer Figur ihre Stimme leiht. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte sie, warum ihr die Rolle so am Herzen liegt: "Es gibt Alzheimer in meiner Familie. Meine Großmutter ist daran gestorben, und meine Schwiegermutter leidet zurzeit darunter." Die Krankheit sei also kein abstraktes Thema für sie. "Ich erlebe das gerade in diesem Moment", betonte sie.

Der Animationsfilm basiert auf der Graphic Memoir "Tangles: A Story about Alzheimer's, My Mother and Me" von Sarah Leavitt aus dem Jahr 2010. Regisseurin Leah Nelson erzählt darin die Geschichte einer Frau, die erlebt, wie ihre Mutter an Alzheimer erkrankt. Das Drehbuch hatte ihr Lauren Rogen zugeschickt, die gemeinsam mit Seth Rogen (44) zu den Produzenten des Films zählt. Julia begründete ihre Begeisterung für das Projekt auch mit dem ungewöhnlichen Format: "Die Idee, dieses Thema durch eine Animation anzugehen, die sich an Erwachsene richtet, hat mich sofort fasziniert."

Es ist nicht das erste Mal, dass Julia so offen über das Thema Gesundheit spricht. Vor fünf Monaten erzählte sie im Podcast "Good Hang" mit Amy Poehler (54) von einer der härtesten Phasen ihres Lebens: ihrer Brustkrebsdiagnose. Eigentlich habe sie die Krankheit privat halten wollen. Doch wegen der Drehpause von "Veep" sei ein Statement nötig gewesen. "Wir mussten den Dreh einstellen, rund 250 Menschen hätten sonst nicht arbeiten können", verriet sie. Die Diagnose bekam sie im September 2017. Es folgten sechs Runden Chemotherapie und eine doppelte Mastektomie.

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Getty Images Julia Louis-Dreyfus bei der Premiere von "Tangles"

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Getty Images Julia Louis-Dreyfus bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "The Sheep Detectives"

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Getty Images Julia Louis-Dreyfus bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles