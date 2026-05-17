Ist Pippa Middleton "royaler Ersatz" für Schwester Kate?

Pippa Middleton (42) führt seit Jahren ein Leben im Schatten ihrer berühmten Schwester Prinzessin Kate (44) – und Royals-Experten ziehen nun einen unerwarteten Vergleich. Der Adelskenner Richard Fitzwilliams bezeichnet die 42-Jährige gegenüber der Daily Mail als eine Art "Ersatz" im Middleton-Clan, ähnlich wie Prinz Harry (41) als "Spare" der Royals galt. "Die Lotterie des Lebens kann sehr grausam sein. Niemand kann beeinflussen, wann er geboren wird. Wenn jedoch dein älteres Geschwisterkind berühmt wird, fällt der Scheinwerfer oft auch auf dich. Wenn dir das Talent fehlt, können die Hindernisse unüberwindbar sein", erklärt Fitzwilliams. Hinzu kommt, dass Pippa und ihr Ehemann James Matthews (50) ihren gemeinsamen Streichelzoo Bucklebury Farm nun aufgeben mussten – das Projekt häufte zuletzt Schulden von über 930.000 Euro an.

Laut Fitzwilliams reiht sich das Scheitern der Farm in eine lange Liste gescheiterter Projekte ein. Bereits 2012 kassierte Pippas Partyratgeber-Buch "Celebrate" – für das sie vom Verlag Penguin rund 461.000 Euro erhalten hatte – vernichtende Kritiken. Nur zwei Wochen nach Erscheinen fiel es auf Platz 180 der Amazon-Bestsellerliste, in den USA sogar auf Platz 308. Als Reaktion darauf spottete ein Satirekonto namens Pippаtips auf Twitter, heute X, mit 20.000 Followern über die "banalen" Ratschläge der Autorin. Auch Kolumnen für die Daily Mail, den Sunday Telegraph und die Vanity Fair sowie ein geplanter TV-Auftritt beim US-Sender NBC scheiterten allesamt. "Es war das Gefühl, dass Pippa etwas beweisen wollte", so Fitzwilliams. Pippa selbst räumte in einem Interview 2016 ein, dass sie damals womöglich "noch nicht das Recht verdient hatte", ein solches Buch zu schreiben.

Das Paar hatte 2021 Bucklebury Farm übernommen und in ein Familienparadies mit Streichelzoo, Safaripark und Glamping-Zelten verwandelt. Anwohner kritisierten das Projekt jedoch als "snobistisches Abzocken", und auch geplante Erweiterungen des Geländes wurden von der zuständigen Behörde wiederholt abgelehnt. Schon 2016 soll Prinz William (43) laut einem Vertrauten Pippas dafür gesorgt haben, dass die Schwägerin ihre medialen Aktivitäten herunterfährt: "Es wurde vor allem von William das Gefühl geäußert, dass sie ein wenig Führung und Unterstützung braucht." Seitdem lebt Pippa gemeinsam mit James und den drei Kindern Arthur, Grace und Rose ein weitgehend zurückgezogenes Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Herzogin Kate, Prinz William, Pippa Middleton und Prinz Harry