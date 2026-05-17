Diesen Beautytrend feiert Laura Larsson ganz und gar nicht

Bei der Premiere der siebten Staffel der Comedyshow LOL: Last One Laughing macht Laura Larsson (36) eine Sache unmissverständlich klar: tätowierte Augenbrauen kommen für sie nicht infrage. Im Gespräch mit Promiflash am blauen Teppich erklärt die Moderatorin, dass sie viele Trends mag, hier aber eine feste Grenze zieht. Laura beschreibt sich selbst als "echten Make-up-Nerd". An diesem Abend stand sogar ihre "liebe Freundin und Hair- und Make-up-Artist" in Sichtweite. Genau dieser Rückhalt spielte bei ihrer Entscheidung eine Schlüsselrolle – denn ohne die klare Ansage aus ihrem Umfeld hätte sie diesen Schritt vielleicht längst gewagt. "Die Grenze sind Permanent-Augenbrauen. Ich war oft kurz davor. Sie hat immer gesagt: 'Nein, mach das nicht'", verrät Laura lachend.

Heute ist sie glücklich darüber, den Rat ihrer Vertrauten befolgt zu haben. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie den Grund dafür: "Ich bin so froh, dass ich das nie gemacht habe, weil die Augenbrauen sich ständig verändern. Jetzt plötzlich ist wieder ganz dünn so angesagt." Für die Beauty-Liebhaberin ist das Thema damit beschlossene Sache. "Bei Augenbrauen ist meine Grenze. Das wird nicht tätowiert. Nein", wiederholt Laura entschieden. Obwohl sie viele Looks spannend findet, setzt sie hier bewusst auf Flexibilität statt auf eine dauerhafte Veränderung.

Laura ist bei ihren Fans auch für ihre offene und ehrliche Art beliebt. Nicht nur beim Beauty-Thema nimmt sie kein Blatt vor den Mund: Vor rund drei Monaten sprach die Moderatorin im Podcast "Hotel Matze" über ihre Kinderlosigkeit und die Gefühle, die diese in ihr auslösen. Im Gespräch mit Matze Hielscher gab sie zu, dass sie sich beim Vergleich mit Freundinnen, die schon Kinder haben, manchmal unwohl fühlt. Während die Medienpersönlichkeit häufig auf Pinterest nach Outfits sucht und über neue Klamotten nachdenkt, sei der Alltag der anderen mitunter von Kita, Arbeit und schreiendem Nachwuchs geprägt. "Und dann schäme ich mich fast", behauptete Laura.

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Imago Podcasterin Laura Larsson, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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Instagram / lauralarsson Laura Larsson, Moderatorin und Podcasterin

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Imago Laura Larsson, Jupiter Award 2026

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