Mike Tindalls witziger Geburtstagsgruß an seine Ehefrau Zara

Zara Tindall (45) feierte ihren 45. Geburtstag auf dem Golfplatz – und ihr Ehemann Mike Tindall (47) war natürlich dabei. Zum besonderen Anlass erschienen die beiden in aufeinander abgestimmten Outfits: Beide trugen mintgrüne Golf-Polos, dazu strahlte Zara in weißen Jeans und einem dunkelblauen Cap. Mike ergänzte seinen Look mit einer auffälligen, bunten Golfhose in verschiedenen Grüntönen. Auf Instagram meldete sich der ehemalige Rugbyspieler mit einem liebevollen, aber augenzwinkernden Gruß: "Ich kann nicht glauben, dass sie mich an ihrem Geburtstag Golf spielen lässt. Was für eine Legende!", schrieb er dazu und setzte ein rotes Herz-Emoji.

In den Kommentaren unter dem Post sorgte vor allem Mikes Hose für Reaktionen. "Ist das eine Minecraft-Hose? Liebe sie total, MT", schrieb ein Fan. Denise Van Outen hinterließ ebenfalls einen Kommentar mit Herzaugen- und Herz-Emojis. Besonders charmant: Ein Golfwagen war für den Anlass festlich dekoriert – mit einem glitzernden rosa Überwurf, passenden grün-grauen Ballons sowie aufgemalten Wimpern und roten Lippen. Mit von der Partie waren außerdem Zaras enge Freundin Dolly Maude sowie Autumn Phillips, die Ex-Frau von Zaras Bruder Peter Phillips (48).

Erst vor zwei Monaten verriet Zara ihr Ehe-Geheimnis. Bei den Beauty Awards sprach sie offen darüber, wie sie und Mike seit mehr als zwei Jahrzehnten zusammenbleiben. "Wir sind seit 21 Jahren zusammen. Nichts läuft jemals reibungslos. Das muss man im Leben akzeptieren", sagte sie laut Daily Mail. Und Zara machte klar: "Es ist ein Work-in-Progress, aber man muss Spaß haben."

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ActionPress Mike Tindall und Zara Tindall bei den Beauty Awards in London

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Instagram / mike_tindall12 Mike und Zara Tindal, 2026

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Getty Images Zara Tindall und Peter Phillips, Kinder von Prinzessin Anne