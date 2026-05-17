Traumpaar? Pamela Anderson soll mit Tom Cruise anbandeln

Neue Liebesgerüchte wirbeln rund um Pamela Anderson (58) auf: Die Schauspielerin soll ein Auge auf keinen Geringeren als Tom Cruise (63) geworfen haben. Anlass für die Spekulationen ist ein Bericht, dem zufolge es zwischen den beiden Hollywood-Stars ordentlich "funkt". Einen weiteren Nährboden bietet ein auf TikTok kursierendes Video, das die 58-Jährige zeigt, wie sie kurz vor Tom ein nobles New Yorker Hotel verlässt – das Surrey, kurz nach der diesjährigen Met Gala. Offiziell gelten die Schauspielerin und der "Mission: Impossible"-Star aber weiterhin als Single.

Ein Insider vertraute der Daily Mail jedoch an, dass Pamela durchaus bereit für eine neue Beziehung sei: "Pamela macht Platz für die Liebe in ihrem Leben", so die Quelle. Die Schauspielerin habe "ein paar arbeitsreiche Jahre damit verbracht, sich zu beweisen" und sei nun bereit, ihre Prioritäten zu verschieben. Gleichzeitig heißt es, sie habe derzeit kaum freie Zeit, da sie gerade in mehrere Filmprojekte eingespannt sei und außerdem an ihrer Skincare-Linie Sonsie arbeite. Laut dem Insider plane Pamela, "nach der Hochzeit ihres Sohnes in Frankreich eine Sommerpause einzulegen, um ihr Leben neu zu bewerten". Die Romanzegerüchte um Tom haben laut einem Bericht des Enquirer auch einen konkreten Hintergrund: Er soll sie einst angerufen haben, um ihr zu ihrem "großen Comeback" in dem 2024er-Film "The Last Showgirl" zu gratulieren – eine Rolle, die ihr eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte.

Beide Stars kamen zuletzt kurz in den Genuss einer Liaison – allerdings nicht miteinander. Pamela war im vergangenen Jahr romantisch in ihren "Naked Gun"-Kollegen Liam Neeson (73) verknallt. Gegenüber dem Magazin People bestätigte sie die Beziehung: "Wenn ihr es unbedingt wissen wollt: Liam und ich waren für eine kurze Zeit romantisch zusammen, aber erst nachdem wir den Film fertig gedreht hatten." Die beiden seien danach Freunde geblieben, so die Schauspielerin. Auch Tom war zuletzt liiert – mit der Schauspielerin Ana de Armas (38), mit der er etwa neun Monate zusammen war, ehe die Romanze im Herbst 2025 endete. "Der Funke zwischen ihnen war erloschen, aber sie schätzen noch immer gegenseitig ihre Gesellschaft", sagte ein Insider der Sun dazu.

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Getty Images, Getty Images Pamela Anderson und Tom Cruise

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Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

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Imago Pamela Anderson und Liam Neeson, Co-Stars