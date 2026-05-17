Jamie-Lynn Sigler packt über ihre dunkelste Zeit aus

Jamie-Lynn Sigler (45) hat in einem neuen Podcast offen über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle in "The Sopranos" als Teenager schlagartig berühmt wurde, erinnerte sich bei "Not Skinny But Not Fat" von Moderatorin Amanda Hirsch an die massive öffentliche Kritik an ihrem Aussehen, die sie damals erlebte. Besonders einschneidend war ein Erlebnis, das sie bis heute nicht vergessen hat: "Jemand rief mich live in einer Radioshow an und erzählte mir, dass er mit seinen Freunden darauf gewettet hatte, wie viel Gewicht ich zwischen den Staffeln zugenommen hatte." Der Druck von außen sei damals enorm gewesen – und das traf sie in einer Zeit, in der sie ohnehin schon mit ihrem Selbstbild kämpfte.

Die ständige öffentliche Bewertung führte bei ihr zu einer Essstörung, über die sie nun auch in ihrem neuen Buch "And So It Is … A Memoir of Acceptance and Hope" schreibt. Zwischen der Pilotfolge und dem Rest der ersten Staffel verlor sie deutlich an Gewicht und unterzog sich einer Nasenoperation. Die Verantwortlichen der Serie wandten sich daraufhin an ihre Mutter, um ihre Sorgen zu äußern. "Ich wusste, dass sie meine Mutter wegen meiner Figur und meines Gesichts konfrontierten, und ich war überzeugt, dass ich gefeuert werden würde", erinnerte sich Jamie-Lynn, die an MS leidet. Dass das Team sie letztlich behielt, habe zwar Erleichterung gebracht, aber gleichzeitig ein dauerhaftes Gefühl der Minderwertigkeit hinterlassen: "Ich fühlte mich so wertlos, wie eine Last, wie ein Problem – einfach so unverdient und nicht gut genug, um in dieser Serie zu sein."

Trotz aller inneren Not behielt die Schauspielerin, die Hollywood nun endgültig den Rücken kehrte, nach außen stets eine professionelle Fassade. Weder mit ihrer Familie noch mit dem Umfeld sprach sie über ihre Probleme. "Ich dachte, ich müsste professionell sein. Ich dachte, ich müsste erwachsen sein. Und darunter war ich einfach ein Wrack", gestand sie im Podcast. Dabei betonte sie, dass das Team von "The Sopranos" sie stets so akzeptiert habe, wie sie war – "sie liebten mich, so wie ich war." Das junge Alter habe es ihr jedoch unmöglich gemacht, sich davon wirklich berühren zu lassen. Jamie-Lynn wird am 15. Mai 45 Jahre alt.

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Tribeca Festival 2025 im BMCC Theater in New York

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler, Schauspielerin

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Tommaso Boddi/Getty Images for Evine Jamie-Lynn Sigler bei der 24. "Race To Erase MS Gala" in Beverly Hills