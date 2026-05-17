Diese Promi-Freunde wandten sich von Meghan und Harry ab

Fast auf den Tag genau acht Jahre nach ihrer glamourösen Hochzeit am 19. Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle in Windsor sieht die Freundschaftslage von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ganz anders aus als damals. Die Gästeliste ihrer Trauung las sich wie ein Who's Who der Weltprominenz: Oprah Winfrey (72), George (65) und Amal Clooney (48), David (51) und Victoria Beckham (52), Serena Williams (44) und Schauspieler Idris Elba (53) feierten mit. Doch laut Insidern haben sich viele dieser einstigen Superstar-Verbindungen inzwischen merklich abgekühlt – oder sind gänzlich eingeschlafen. "Sie verstehen es nicht. Sie denken nie, dass es an ihnen liegt", sagt ein Bekannter des Paares gegenüber der Daily Mail.

Besonders auffällig ist die Distanz zu Oprah Winfrey. Die Talkshow-Legende, die nicht Lilibets (4) Taufpatin werden wollte, hatte das Paar 2021 in einem vielbeachteten Interview empfangen, seither ist es stiller geworden. Paula Froelich, Journalistin beim Sender NewsNation, beschreibt das Verhältnis so: "Oprah hält die Sussexes schon seit Längerem auf Abstand. Sie kann sie nicht ganz aus den Augen lassen, weil sie das Interview will, falls etwas Großes passiert – aber sie ist nicht wirklich mit ihnen befreundet." Auch bei den Clooneys, die das Paar nach der Hochzeit noch auf ihrem Anwesen am Comer See beherbergten und Meghan ihren Privatjet zur Verfügung stellten, ist die Stimmung offenbar gekippt. Froelich erklärt: "George und Amal Clooney waren nie wirklich mit ihr befreundet. Sie stehen auf der Seite der echten Royals." Das zeigt sich auch daran, dass das Paar regelmäßig an Veranstaltungen zugunsten des King's Trust teilnimmt – einer Organisation, der sich auch Idris Elba seit Jahren verbunden fühlt. Serena Williams wiederum, die Meghan einst ihre Agentin vorstellte, ist laut Insidern zwar nicht im Streit mit den Sussexes, hält aber ebenfalls Distanz: "Sie ist kein Drama-Typ und hat das alles satt."

Von den Schauspielkollegen aus der Serie "Suits", die 2018 zahlreich in Windsor erschienen waren, ist offenbar nur noch Abigail Spencer (44) eng mit Meghan befreundet. Patrick J. Adams (44) bestätigte 2024 öffentlich, kaum noch Kontakt zu haben. Fest an Harrys Seite steht hingegen Elton John (79) – wobei Insider betonen, dass dies vor allem "Harrys Freundschaft" sei. Und Markus Anderson, ein Manager von Soho House, der als einer der Wegbereiter der Beziehung des Paares gilt, soll nach wie vor ein enger Vertrauter sein und regelmäßig gemeinsame Urlaube mit den Sussexes verbringen. "Es ist eine echte Verbindung, und er sagt, sie seien wunderbare Menschen, die er sehr schätzt", berichtet ein Insider der Daily Mail. Ein anderer Vertrauter hingegen ordnet es nüchterner ein: "Die Menschen, die ihnen am treuesten geblieben sind, stehen unter ihnen und profitieren davon. Mit allen anderen zerstreiten sie sich."

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Termin in Melbourne

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Imago Oprah Winfrey bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week im März 2026

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Getty Images Bei der Jubiläumsfeier von "The King’s Trust": König Charles III, Amal und George Clooney