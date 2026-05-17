Hatte Chace Crawford Dates mit "Gossip Girl"-Kolleginnen?

Chace Crawford (40) spricht endlich Klartext zu seinem Liebesleben am Set von Gossip Girl! Der Schauspieler war von 2007 bis 2012 als Nate Archibald in der erfolgreichen CW-Serie zu sehen – an der Seite von Blake Lively (38), Leighton Meester (40), Penn Badgley (39), Ed Westwick (38) und Taylor Momsen (32). In der aktuellen Folge des Podcasts "Armchair Expert" stellte Chace klar: "Ich habe nie jemanden aus dem Hauptcast der Serie gedatet."

Chace gab allerdings zu, dass er einigen Gaststars nähergekommen ist. "Manche Dinge passieren eben, manche Verbindungen entstehen", beschrieb er die Stimmung am Set und verglich die Zeit mit einer College-Erfahrung. Dass romantische Verbindungen am Set fast schon unvermeidlich waren, hatte er bereits 2024 im Podcast "Call Her Daddy" angedeutet. Die langen Drehtage von zwölf bis 14 Stunden hätten das soziale Leben besonders lebendig gemacht. Darüber hinaus erklärte Chace, dass er die Geheimnisse anderer Castmitglieder für sich behält. Auf die Frage, ob er über Set-Romanzen anderer Bescheid wisse, antwortete er mit einem eindeutigen "absolut".

Dass die Drehatmosphäre bei "Gossip Girl" romantische Gefühle begünstigte, zeigen auch die realen Liebesgeschichten anderer Castmitglieder: Blake und Penn waren von 2007 bis 2010 ein Paar, Leighton und Sebastian Stan (43) dateten sich ebenfalls von 2008 bis 2010, und auch Jessica Szohr (41) und Ed waren zeitweise zusammen. Chace selbst ist inzwischen vergeben: Er ist seit dem vergangenen Jahr mit dem Model Kelsey Merritt (29) zusammen.

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Getty Images Chace Crawford, Schauspieler, Oktober 2025

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Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

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Getty Images Kelsey Merritt und Chace Crawford im April 2025