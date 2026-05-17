Selbstfindung pur: Shania Twains neue Musik offenbart alles

Shania Twain (60) ist bereit, sich ihren Fans so persönlich wie nie zuvor zu zeigen. Bei der Shania Twain Rose Ceremony am 10. Mai in Los Angeles sprach die Countrysängerin gegenüber dem Magazin People über ihr kommendes Album – und das wird eine ganz neue Seite von ihr offenbaren. Denn das Projekt dreht sich um ihre Kindheit und die Zeit, bevor sie ein Weltstar wurde. "Es ist eine Reflexion meiner Kindheit, der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Es gibt viele beschreibende Worte", so die Sängerin. Sie wolle den Fans zeigen, wie es war, so aufgewachsen zu sein wie sie. "Meine Fans kennen Shania nur durch meine ersten Platten. Mein erster Hit kam erst, als ich 30 war. Es gibt also eine ganze Menge Shania, die sie noch nicht kennen – und genau darum geht es in der neuen Musik", erklärte sie weiter.

Das Album soll aber nicht nur Einblicke in ihre Vergangenheit geben, sondern auch zeigen, wie sie heute zu ihrem Leben steht. "Ich fühle mich wirklich gefestigt und im Reinen mit vielen der Herausforderungen und Dinge, die ich durchgemacht habe", sagte Shania. Sie beschrieb es als gesund, irgendwann im Leben Frieden mit den Dingen zu schließen, die man immer wieder in Gedanken durchlebt. Den Rückblick auf ihre Vergangenheit habe sie mit einer positiven Haltung genossen: "Ich habe mir das Recht genommen, zu sagen, dass es mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ich würde es für nichts eintauschen, denn ich bin tatsächlich ziemlich glücklich damit, wo ich bin und wer ich bin." Neben der Albumankündigung meldete sie sich am Tag nach der Zeremonie auf Instagram mit der Ankündigung ihrer neuen Single "Dirty Rosie", die am darauffolgenden Mittwoch erscheinen sollte.

Die Shania Twain Rose Ceremony war dabei nicht nur ein Anlass, um über neue Musik zu sprechen – sie markierte gleichzeitig den offiziellen Launch der Shania Twain Rose, einer Hybridteerosenart, die die Sängerin persönlich ausgewählt hat. Ein Teil des Erlöses aus jedem verkauften Rosenstrauch fließt in die Shania Twain Foundation, die sich für die Ernährungssicherheit von Kindern und Familien in benachteiligten Gemeinschaften einsetzt. Für Shania ist 2026 ohnehin ein ereignisreiches Jahr: Am 17. Mai wird sie die ACM Awards in Las Vegas moderieren.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Shania Twain, Juli 2025

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Instagram / shaniatwain Sängerin Shania Twain bei einem Konzert in Las Vegas, 2025

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Instagram / shaniatwain Shania Twain, Juli 2025