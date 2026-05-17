Rockstar Udo Lindenberg feiert heute seinen 80. Geburtstag

Er ist eine lebende Legende des deutschen Rock: Udo Lindenberg (80) feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Musiker, der 1946 im westfälischen Gronau zur Welt kam, hat die Musikgeschichte hierzulande wie kaum ein anderer geprägt. Die ARD gratuliert ihm auf ihre eigene Art: Einen Tag nach dem runden Geburtstag, also morgen um 20:15 Uhr, zeigt der Sender die Dokumentation "UDO Rebell. Rockstar. Ikone" – und ändert dafür extra sein Programm. Wer nicht bis Montag warten möchte, kann die Doku bereits jetzt in der ARD-Mediathek abrufen.

Die Dokumentation beleuchtet sowohl die Höhepunkte als auch die Schattenseiten in Udos Leben. Neben den musikalischen Meilensteinen – darunter der Durchbruch 1973 mit dem Album "Alles klar auf der Andrea Doria" gemeinsam mit dem Panik-Orchester – kommen auch die von Alkoholexzessen geprägten dunklen Phasen seines Lebens nicht zu kurz. Dass die ARD für die Doku ihr Programm umstellt, hat übrigens konkrete Konsequenzen: Die Sendung "Hart aber fair" fällt dafür morgen aus. Neben seinem Musikschaffen ist Udo auch als Schauspieler in Erscheinung getreten – so war er etwa im Tatort zu Gast und spielte dort an der Seite von Maria Furtwängler (59) sich selbst.

Als erster Rockmusiker, der auf Deutsch sang, revolutionierte Udo Anfang der 1970er-Jahre die hiesige Musikszene. Songs wie "Mädchen aus Ostberlin", "Cello" und der "Sonderzug nach Pankow" sind längst Klassiker. Sein politisches Engagement brachte ihm in den 1980er-Jahren sogar die Möglichkeit ein, in der DDR aufzutreten. Kurz vor seinem runden Geburtstag durfte er sich bereits über eine ganz besondere Ehrung in seiner Wahlheimat Hamburg freuen, wie RTL berichtete. Im Miniatur Wunderland wurde ihm mit dem "Panik-Express" ein eigener Sonderzug gewidmet, der Geschichten aus acht Jahrzehnten seines bewegten Lebens erzählt. Udo selbst schickte den Zug auf die Schienen der Miniaturwelt.

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Getty Images Udo Lindenberg im Oktober 2017

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Imago Porträtaufnahme von Udo Lindenberg, 1973

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Getty Images Udo Lindenberg präsentiert im Miniatur Wunderland den "Panik Express" anlässlich seiner bevorstehenden 80. Geburtstagsfeier