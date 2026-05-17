Entfremdung von Papa Hulk belastet Brooke Hogan noch immer

Brooke Hogan (38) sprach in der neuen Folge von "Rock the Block" offen über die jahrelange Funkstille mit ihrem Vater Hulk Hogan (†71) und darüber, wie sehr sie die fehlende Aussöhnung vor seinem Tod getroffen hat. Der verstorbene Wrestling-Star und seine Tochter waren bereits jahrelang entfremdet, bevor er im Juli 2025 im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt starb. In der Show verriet Brooke, dass sie bereits vor dem Tod ihres Vaters zugesagt hatte, in dem Format aufzutreten – und dass die Teilnahme für sie zu einem unerwarteten Heilungsprozess geworden sei. "Es ist ein bisschen verrückt, weil ich mich entschieden hatte, diese Show zu machen, bevor mein Vater starb. Aber ich glaube, Gott arbeitet auf geheimnisvolle Weise, denn das hier ist wirklich positiv und heilsam für mich", verriet sie.

In einem Confessional-Interview in der neuen Folge beschrieb Brooke, wie sich der Riss in der Vater-Tochter-Beziehung entwickelt hat. "Unsere Familie hat viel durchgemacht, aber egal, was wir durchgemacht haben – ich liebe meinen Vater", sagte sie. Auch ihr Ehemann Steven Oleksy (40) hatte versucht, einen Weg zurück in das Leben ihres Vaters zu finden, doch eine Versöhnung kam nicht mehr zustande. Hulk soll ihr gesagt haben: "Dann musst du dein Leben leben und ich muss meins leben" – Worte, die Brooke sichtlich getroffen haben. "Es hat wehgetan. Und ich glaube, der einzige Grund, warum ich jetzt nicht weine, ist, dass ich ausgeweint bin", gab die Tochter des Sportlers zu.

Trotz der Trauer blickt Brooke nun positiv in die Zukunft. Sie beschreibt das vergangene Jahr als eine Art Wiedergeburt und freut sich darüber, wieder im Fernsehen aktiv zu sein. "Es ist schön, wieder fürs TV zu arbeiten, künstlerische Sachen zu machen, mein Design-Ding zu machen und wirklich ich selbst zu sein", sagte sie gegenüber People. An der Seite ihres Partners Scott McGillivray, einem erfahrenen HGTV-Moderator, konnte sie in der aktuellen siebten Staffel bereits die erste und dritte Folge gewinnen. Die beiden renovieren gemeinsam mit einem Budget von 275.000 Dollar [ca. 243.000 Euro] ein Haus in Las Vegas – und ihr harmonisches Miteinander scheint sich dabei auszuzahlen.

Anzeige Anzeige

Imago Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, Juni 2005

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2006

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2004