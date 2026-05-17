So kam es zu Julian Stoeckels "Naked Attraction"-Moderation

Julian Stoeckel (39) ist der Moderator der neuen Staffel "Naked Attraction" – und das kam für ihn selbst zunächst ziemlich überraschend. Am Rande des Bild-Renntags verriet der TV-Star im Promiflash-Interview, wie er zu dem ungewöhnlichen Job gekommen ist. Die Produktion sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, durch das Nacktformat zu führen. Seine erste Reaktion fiel zunächst alles andere als überzeugt aus: "Um Gottes Willen. Oh, weia, Hilfe", so Julian. Trotzdem ließ er sich auf ein Casting ein.

Bei dem Vorsprechen trat er gegen zwei Frauen an – und setzte sich durch. "Ich weiß bis heute nicht, wer noch im Casting war", gab er zu. Mit seinem Einstieg in die Sendung schreibt er sogar ein Stück TV-Geschichte: "Ich bin ja jetzt in der ganzen Welt der einzige Mann, der 'Naked Attraction' moderiert, weil in der ganzen Welt moderieren es nur Frauen. Ist ganz skurril", erklärte er im Gespräch. Die Produktion habe sich schließlich von seinem ganz eigenen Stil überzeugen lassen.

Was seinen Moderationsansatz ausmacht, macht Julian dabei selbst deutlich. Für ihn ist klar, dass das Format vor allem eines sein soll: unterhaltsam. "Ich glaube, man darf dieses Format nicht zu ernst nehmen. Es ist ein Unterhaltungsformat. Es soll lustig sein. Es soll Spaß machen. Aber es soll jetzt nicht irgendwie eine schwere und intellektuelle Tiefe mitspringen, das ist nicht vonnöten", so der Entertainer. Bekannt wurde Julian unter anderem durch verschiedene Reality-TV-Auftritte, bei denen er stets mit seinem extravaganten Auftreten und schlagfertigen Humor für Aufsehen sorgte.

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RTLZWEI Julian Stoeckel, "Naked Attraction"-Moderator

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RTLZWEI Moderator Julian Stöckel bei "Naked Attraction" mit Kandidatin Sarina

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Imago Julian Stoeckel beim BILD-Renntag, Mai 2026