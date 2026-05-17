"Match My Ex"-Mädels sauer: Ist Christin kein Girls Girl?

Social-Media-Star Christin Pawlowski sorgt in der aktuellen Folge für dicke Luft zwischen den Kandidatinnen. Henna Urrehman fühlt sich von ihr ausgebremst – erst bei Tim Kühnel (29), nun bei Julius Tkatschenko. Henna berichtet den anderen Mädels, wie es aus ihrer Sicht so weit kam: "Ich lag da mit Julius und sie setzt sich plötzlich breitbeinig auf ihn. Ich liege daneben und denke mir: Warum machst du das gerade?" Beide hatten einen guten Draht, doch Henna fühlt sich hintergangen: "Mich ärgert, dass sie einfach immer da ist, wo ich bin. So habe ich das Gefühl, sie grätscht mir immer rein." Unterstützung erhält sie vor allem von Joanna, die von Christin sichtlich genervt ist. Die Fitnessinfluencerin verteidigt sich im Einzelinterview jedoch: "Ich kann nichts dafür, dass es einfach die Typen sind, die sie auch gut findet. Es sind halt einfach die attraktivsten Schnitten hier."

Sie betont, dass sie keinen Stress mit den Girls möchte: "Ich mag Henna übel gerne, genauso wie Joanna. Ich finde das alles hier gerade einfach Film." Christin beteuert, sie habe nie böse Absichten verfolgt, doch Henna und Joanna kaufen ihr das nicht ab: "Ich bin hier in einer Datingshow und mir wird das hier angemarkert. Ich glaube, die verstehen mich nicht, meinen Vibe. Ich versuche, mir keinen Kopf zu machen. Ich weiß, was meine Intentionen sind. Also – einfach loslassen." Henna mahnt im Einzelinterview wiederum: "Denk halt einen Meter weiter, du bist nicht dumm." Später sucht Henna Trost bei ihrem Ex Leandro Fünfsinn (26) und zieht einige Kandidaten auf ihre Seite. Christin hängt sich unterdessen an Julius und startet einen erneuten Versuch bei Henna – vergebens.

"Ich habe das Gefühl, ich bin immer übelst das Girls Girl und kriege das nie zurück. Ich werde immer hopps genommen", behauptet Henna und blockt Christins Bemühung ab, die Wogen zu glätten. Christin macht daraufhin deutlich: "Ich habe Henna das Gespräch angeboten, wenn sie nicht auf mich zukommt. Kommt sie nicht auf mich zu. Auf wen soll ich dann hier Rücksicht nehmen." Wenig später eskaliert die Situation zwischen den Ladys. Christin knutscht mit Hennas Match Julius und Henna mit Christins Match Tim. Christin ist sauer: "Ich war abgefuckt von Henna, dass ich hier irgendwelche Games playe, aber im Endeffekt macht sie das Gleiche." Schließlich nimmt sie Julius mit in die X-Suite – trotz lautstarker Einwände ihrer Mitkandidaten: "Ich scheiße jetzt auf alle. Ich scheiße jetzt auf die, ich habe gar kein Bock mehr."

Anzeige Anzeige

Joyn Henna und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Henna und Joanna trösten Christin in "Match My Ex"

Anzeige Anzeige

Joyn Christin Pawlowski und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"