Private Liebe: Darum zeigt Jorge González Partner nicht

Jorge González (58) lebt in einer festen Beziehung mit einem Mann – doch wer sein Partner ist, bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Der "Let's Dance"-Juror hat gegenüber Bild nun offen erklärt, warum er seinen Mann bewusst aus dem Rampenlicht heraushält. "Ich schütze meinen Partner. Nicht, weil ich mich schäme. Aber nicht jeder Mensch möchte in der Öffentlichkeit stehen. Mein Mann will es nicht, warum soll ich ihn dann ins Schaufenster stellen?", so Jorge. Gleichzeitig betont er, dass das Paar keineswegs sein Glück verstecke: "Wir verstecken uns nicht, aber wir wollen auch keine Schlagzeilen. Ich bin glücklich."

Über Details seines Privatlebens spricht der Moderator und Juror grundsätzlich nicht gerne. Dabei ist Jorge keineswegs ein Mensch, der Geheimnisse um seine Identität macht. Bereits als Kind habe seine Großmutter gewusst, dass er anders ist – mit neun Jahren. Seine Eltern erfuhren es später aus seinem Mund. "Ich habe es meinen Eltern irgendwann gesagt. Ab da war es innerhalb der Familie kein Problem. Ich blieb ihr Sohn und Bruder. Unser Verhältnis hat sich nicht verändert", erzählte er Bild.

Aufgewachsen ist Jorge auf Kuba, wo Homosexualität zu seiner Jugendzeit tabu und verboten war. "Schwulsein war für mich keine Entscheidung, sondern Identität", sagt er rückblickend. Erst als er mit 17 Jahren ins Ausland ging, erlebte er, wie es sich anfühlt, frei zu sein. "Da wusste ich erst: Es ist okay, so zu sein, wie ich bin." Seine kubanischen Wurzeln und seine große, lautstarke Familie haben ihn tief geprägt. Noch heute denkt er regelmäßig an seine Eltern, die beide verstorben sind – seine Mutter starb 2008 nach einer Krebserkrankung, sein Vater im Jahr 2021 kurz vor seinem 100. Geburtstag an den Folgen einer Covid-Infektion.

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Getty Images Jorge González, Choreograf

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Instagram / jorgechicaswalk Jorge González am Strand, Januar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026