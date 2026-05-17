Vor Staffel-3-Start: "Ich und die Walter Boys 4" bestätigt

Netflix macht Romance-Fans eine besondere Freude: Noch bevor die dritte Staffel von "Ich und die Walter Boys" überhaupt angelaufen ist, hat der Streamingdienst die Serie bereits für eine vierte Staffel verlängert. Fans von Jackie, Cole und Alex müssen sich also keine Sorgen machen, dass die Geschichte rund um das chaotische Liebesleben in Silver Falls demnächst endet. Die dritte Staffel ist ab dem 4. September 2026 auf Netflix verfügbar, und Staffel vier soll voraussichtlich 2027 folgen.

Showrunnerin und Executive Producer Melanie Halsall äußerte sich gegenüber Tudum begeistert über die frühe Verlängerung: "Ich weiß, dass ich für die Autoren, die Besetzung und die Crew spreche, wenn ich sage, dass es unglaublich aufregend ist, für eine vierte Staffel in die Welt von Silver Falls zurückzukehren. Wir sind alle unglaublich dankbar und freuen uns riesig darauf, uns wieder hineinzustürzen." Auch über die inhaltliche Ausrichtung verriet sie bereits erste Details: "In unserer Geschichte dreht sich alles um Liebe, Romantik, Dreiecksbeziehungen und all die jugendlichen Höhen und Tiefen, die damit einhergehen – und davon werden wir nicht abweichen; es wird also in Staffel 4 noch viel, viel mehr davon geben."

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Ali Novak und dreht sich um Jackie, gespielt von Nikki Rodriguez (23), die nach dem Tod ihrer Eltern zu einer Gastfamilie zieht – und dort gleich in ein Chaos aus Gefühlen gerät. Die zweite Staffel endete mit einem Cliffhanger: Jackie und Cole (Noah LaLonde) gestanden sich ihre Liebe, während Coles Bruder Alex (Ashby Gentry) – Jackies damaliger Freund – alles mithörte. Gleichzeitig wurde Familienoberhaupt George Walter (Marc Blucas) von einem Krankenwagen abgeholt. Die dritte Staffel knüpft direkt an diesen dramatischen Moment an.

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Netflix "Ich und die Walter Boys"-Cover

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Getty Images Nikki Rodriguez, Ashby Gentry und Noah LaLonde im Mai 2025 in Los Angeles

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Getty Images Nikki Rodriguez im Jahr 2024