Brooke Shields fühlt sich mit 60 Jahren sexier als je zuvor

Mit 60 Jahren strotzt Brooke Shields vor Selbstbewusstsein – und das mehr denn je. In einer neuen Folge des Netflix-Podcasts "I Changed My Mind with Dan Souza" von America's Test Kitchen sprach die Schauspielerin offen über ihre Reise zu mehr Selbstvertrauen, über das Älterwerden, Mutterschaft und Ruhm. Gegenüber Moderator Dan Souza ließ sie dabei eine überraschend persönliche Aussage fallen: "Ich fühle mich jetzt sexier als in meinen Teenagerjahren und ich habe so viel mehr zu bieten", erklärte sie. Für Brooke ist das keine Floskel, sondern ein Gefühl, das sie dazu gebracht hat, aktiv etwas zu verändern.

Aus dieser Erkenntnis heraus gründete die Schauspielerin und das Model ihre eigene Haarpflegemarke namens Commence, die sich gezielt an Frauen über 40 richtet. Den Anstoß dazu gab laut Brooke die Erfahrung, in der Gesellschaft plötzlich unsichtbar zu werden: "Es entstand daraus, in dem Alter zu sein, in dem ich bin, und zu erkennen, dass ich in eine sehr wichtige Lebensphase eintrete – aber mir wurde nicht gesagt, dass ich noch denselben Wert habe wie damals, als meine Eierstöcke noch funktionierten", sagte sie im Podcast. Als Commence 2024 auf den Markt kam, beschrieb sie gegenüber dem Magazin People ihre Vision so: "Es sollte eine Leichtigkeit in dieser Ära des Lebens einer Frau geben." Die Gemeinschaft rund um die Marke sei rasant gewachsen, so Brooke weiter: "Die Menschen, unsere Follower, wollten, dass ich viele ihrer Beauty-Probleme löse."

Brooke Shields wurde bereits als Teenager weltberühmt – sowohl als Model als auch als Schauspielerin. Sie ist Mutter von zwei Töchtern. Dass das Älterwerden für sie mittlerweile eher befreiend als belastend ist, betonte sie auch beim jährlichen "Future of Everything"-Event des Magazins Wall Street Journal im Mai 2025. Dort bezeichnete sie Frauen ab 40 als die mächtigste demografische Gruppe im Beauty-Bereich und stellte die Frage, warum diese trotz ihrer enormen Kaufkraft so oft übersehen werden.

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Getty Images Bei der Premiere von Paramount+ "Dutton Ranch" in New York: Brooke Shields

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Getty Images Brooke Shields, Mai 2025

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Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihren Töchtern, März 2025