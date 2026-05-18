Deacon Phillippe feiert seinen NYU-Abschluss mit Familie

Reese Witherspoon (50) und Ryan Phillippe (51) könnten wohl kaum stolzer sein. Ihr Sohn Deacon (22) hat einen großen Meilenstein erreicht: seinen Abschluss an der New York University. Bei Instagram teilt der Promi-Spross diesen wichtigen Moment mit den Fans – und die Familie feiert natürlich mit. Er postet nicht nur Bilder von sich selbst mit Talar, Schärpe und Doktorhut kurz vor der Abschlussfeier, sondern strahlt auch mit seinen berühmten Eltern zusammen in die Kamera. "Coledge garjuit", schreibt der Musiker dazu, was wohl eine Art Wortspiel für Collegeabschluss sein soll. Mama Reese kommentiert den Beitrag: "Was für eine großartige Leistung. Ich bin so stolz auf dich."

Die Schauspielerin teilt zudem auch selbst Bilder dieses wichtigen Moments im Leben ihres Sohnes im Netz. "Nach vier Jahren harter Arbeit, langen Tagen, endlosen Papieren und Unterrichtsstunden, Arbeit mit den besten Lehrern und dem Kennenlernen neuer Freunde... Mein wunderbarer Sohn hat die NYU abgeschlossen! Ich bin so stolz auf dich, Deacon", schreibt Reese unter ihren Beitrag. Deacon reagiert mit den liebevollen Worten: "Liebe dich, Mama." Neben der "Natürlich blond"-Darstellerin war auch ihre Tochter und Deacons Schwester Ava (26) mit von der Partie. Die Nachwuchsschauspielerin schreibt unter den Post ihres Bruders: "Ein wahrer Gelehrter! Mit dem Stück Papier, es zu beweisen. Stolz auf dich!" Darüber hinaus unterstützte auch Reeses zweiter Ex-Mann Jim Toth (55) seinen Stiefsohn bei der Abschlussfeier.

Deacon und Ava sind die einzigen Kinder aus der Ehe von Reese und Ryan. Die Hollywoodstars waren von 1999 bis 2008 verheiratet. Trotz des Ehe-Aus vor 18 Jahren pflegen die beiden aber noch ein gutes Verhältnis – vor allem für ihre gemeinsamen Kinder. "Meine Ex-Frau und ich sind gesegnet mit Kindern, die ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben", schwärmte Ryan Anfang des Jahres in einem Interview mit E! News. Er sei von der Gewissenhaftigkeit und dem Ehrgeiz seiner Kinder sehr beeindruckt. Sowohl der 51-Jährige als auch Reese unterstützen die beiden bei ihren individuellen Wegen und Karrieren, auch wenn sie ihnen ermöglichen wollen, eigene Erfahrungen zu machen.

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Instagram / deaconphillippe Deacon Phillippe mit seiner Mutter Reese Witherspoon bei seiner Uni-Abschlussfeier, 2026

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BFA / ActionPress Ava und Deacon Phillippe, August 2023

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Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe und Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe