KDRS-Allstars: Sam Dylan tischt Emmy Russ Aleks-Lüge auf

Kaum ist Sam Dylan (35) bei Kampf der RealityAllstars zurück in der Sala, sorgt er direkt für mächtig Zündstoff. Der Realitystar setzte gleich nach seiner Rückkehr auf Provokation und log Mitstreiterin Emmy Russ (27) gezielt über ihren Freund Aleksandar Petrovic (35) an. Sam behauptete, in seiner Zeit außerhalb der Villa im Internet recherchiert zu haben, und verkündete: "Der sucht sich schon wieder gerade eine neue Freundin." Emmy reagierte sofort aufgewühlt und wollte mehr erfahren – doch Sam ignorierte sie genüsslich.

Erst als Emmy nicht locker ließ, machte die Situation endgültig die Runde in der Gruppe. Emmy stellte klar, dass sie die Aussage als dreist empfindet: "So eine Aussage zu tätigen, dass mein Freund eine andere Freundin sucht, ist einfach nur eklig. Es ist ja nicht die Wahrheit, denk dir doch nichts aus!" Sam ließ nicht locker und stichelte weiter: "Du weißt doch, wie er ist. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis man abserviert wird." Im Einzelinterview enthüllte er dann den wahren Hintergrund seines Vorgehens – es sei bewusste Rache. Emmy habe bei seinem Rausschmiss gejubelt: "Die hat so geschrien, gelacht und geklatscht, als ich gegangen bin und ich weiß doch, was ihr Triggerpunkt ist." Der Streit weitete sich schließlich auf eine dritte Person aus, als Kader Loth (53) plötzlich zu singen begann und Emmy sie schroff zum Schweigen aufforderte. Sam warf ihr daraufhin vor, die "kleine Gossenb*tch" rauszuhängen zu lassen, woraus ein weiterer heftiger Schlagabtausch entstand. Mitkandidat Maurice Dziwak (27) verfolgte das Spektakel daneben mit sichtlicher Begeisterung.

Sam und Emmy sind beide keine Unbekannten im deutschen Realityfernsehen und standen schon häufiger in verschiedenen Formaten gemeinsam vor der Kamera. Auch Aleks Petrovic ist ein festes Gesicht in der Realityszene und hat in der Vergangenheit selbst an diversen Formaten teilgenommen. Emmy und Aleks sind als Paar bekannt – was Sams gezielte Provokation rund um eine angebliche neue Freundin zum kalkulierten Angriff auf ihren wunden Punkt macht.

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

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RTL ZWEI Kader Loth bei "Kampf der RealityAllstars", Folge 19