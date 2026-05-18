James Franco plant Hollywood-Comeback mit "Rambo"-Prequel

James Franco (48) ist zurück! Der Schauspieler wird in "John Rambo" zu sehen sein, dem geplanten Prequel zur kultigen "Rambo"-Filmreihe. Die Hauptrolle als junger Vietnamveteran übernimmt Noah Centineo (30), während Sylvester Stallone (79) – der Originalstar der Reihe – das Projekt als ausführender Produzent begleitet. Auch Stranger Things-Star David Harbour (51) gehört zum Cast des Actionfilms, der von Jalmari Helander inszeniert wird. Beim Filmfestival in Cannes 2026 sprach James gegenüber Deadline von seinem ersten "großen Studiofilm" seit fast einem Jahrzehnt: "Er wird nicht diesen Sommer fertig sein, aber ich schätze, es wird Ende dieses Jahres oder Frühling-Sommer 2027." James' Rolle in "John Rambo" soll eher klein ausfallen, dennoch ist der Film für ihn ein bedeutender Schritt zurück ins große Hollywood-Geschäft.

Es war ruhig um Franco geworden, nachdem er 2018 in einem Artikel der Los Angeles Times von fünf Frauen, darunter vier ehemaligen Schülern seiner früheren Schauspielschule, des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt worden war. Seine Vertreter wiesen die Vorwürfe zurück. Zwei Studentinnen reichten 2019 Klage ein, die 2021 beigelegt wurde. Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, ungerecht behandelt worden zu sein, antwortete James gegenüber Deadline: "Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Ich gehe einfach voran und versuche, ein positives Leben zu führen." Und weiter: "Ich glaube, ich wurde auf diese Welt gebracht, um Filme zu machen. Ich versuche, so gute Filme wie möglich zu machen, und das ist eigentlich alles, was ich tun kann."

Im Dezember 2021 äußerte sich James bereits in einem Interview auf SiriusXM zu dem Thema und gab an, seither intensiv an sich gearbeitet zu haben: "Ich war schon zuvor wegen Drogenmissbrauchs in einem Entzugsprogramm. Es gab einige Probleme, mit denen ich mich auseinandersetzen musste und die ebenfalls mit Sucht zusammenhingen." Nach einer mehrjährigen Auszeit kehrte er 2024 mit zwei europäischen Produktionen auf die Leinwand zurück und möchte nun behutsam wieder an alte Erfolge anknüpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images James Franco bei der Eröffnungsgala der 79. Filmfestspiele von Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images James Franco