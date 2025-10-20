Geheime Karriere: Sänger Hansi Hinterseer war mal Model

Hansi Hinterseer (71), der charmante Entertainer aus Tirol, sorgt mit einer überraschenden Enthüllung für Aufmerksamkeit: Der Sänger und ehemalige Skistar modelte einst, was er in einem Gespräch mit der BILD verraten hat. Seine Modelkarriere begann in Amerika, als er neben dem Profi-Skilauf einer weiteren Leidenschaft nachging. Ohne professionelle Modelmappe, nur mit Fotos aus seiner Sportkarriere, stellte er sich den namhaften Agenturen New Yorks – und musste dabei ungewöhnliche Wünsche über sich ergehen lassen. "Du musst mir versprechen, dass du deine Haare schneidest", forderte einer der Agenten. Hansi war resolut: "Danke vielmals, auf Wiedersehen!" Der nächste Agent hingegen war begeistert von seinen langen Haaren – und ebnete den Einstieg in eine ganz neue Welt.

Von New York aus führte ihn seine Modelkarriere sogar bis nach Japan, wo er nicht nur mehrfach vor der Kamera stand, sondern auch seine eigene Skibekleidungslinie vorstellte. Insgesamt 49 Mal reiste er ins Land des Lächelns und war fasziniert von den Menschen und der Kultur. Doch nicht alles lief glatt in Hansis sportlicher und glamouröser Laufbahn. 1976 musste er seine Skikarriere durch eine Verletzung bei den Olympischen Spielen beenden. Dieser Rückschlag zeigte ihm jedoch auch die Herausforderungen des schnellen Ruhms: "Man gewinnt viel fürs Leben. Erfahrung. Reife. Am Ende musst du dich immer wieder selbst durchwurschteln", so der vielseitige Künstler.

Hansi erinnert sich gern an seine Anfänge und Erlebnisse zurück, geprägt von den bodenständigen Werten seiner Tiroler Heimat. Dankbarkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. "Wir hatten eigentlich nichts, aber es war unsere Zeit. Aus dem, was wir hatten, haben wir das Beste gemacht", sagte er. Die Mischung aus Bescheidenheit und Ehrgeiz hat ihn nicht nur zum Ski- und Musikstar gemacht, sondern ebnete ihm ebenso unerwartete Wege – sogar auf internationale Laufstege. Seine Geschichten aus Amerika und Japan sind ein Kapitel fernab der Alpen, doch ihre Wärme und Verbundenheit spiegeln das wider, was Fans an ihm schätzen.

Hansi Hinterseer im Mai 2019

Hansi Hinterseer beim Hahnenkamm-Rennen 2013

Hansi Hinterseer bei "Willkommen bei Carmen Nebel", Mai 2015

