Harry Styles plant 2027 fünf Konzerte in Berlin zu spielen

Der britische Sänger Harry Styles (32) soll im Sommer 2027 gleich fünfmal in Berlin auftreten. Laut der Berliner Morgenpost sind die Konzerte auf dem Tempelhofer Feld geplant. Auf der Freifläche des ehemaligen Flughafens könnten 60.000 bis 80.000 Besucher Platz finden. Damit wäre Berlin nach London – wo Harry zwölf Shows im Wembley-Stadion geben will – ein weiterer Mega-Stopp seiner Tournee. Offiziell bestätigt ist das Berliner Engagement allerdings noch nicht.

Es ist kein Geheimnis, dass Harry eine ganz besondere Verbindung zur Hauptstadt hat. Sein Aufenthalt in Berlin soll ihn zu seinem aktuellen vierten Studioalbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" inspiriert haben. "Ich habe letztes Jahr viel Zeit in Berlin verbracht", erzählte Harry dem Magazin Runner's World. Der passionierte Läufer lief den Berliner Marathon in unter drei Stunden und schwärmte davon, wie ihn die Stadt, die Menschen und die vielen Musikrichtungen geprägt hätten. "Ich habe viele lustige und interessante Leute kennengelernt und viele verschiedene Arten von Musik gehört. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das meine Musik beeinflusst hat", sagte er im Interview. 2027 soll Berlin nun auch zur ganz großen Live-Bühne für Harry werden.

Auch privat scheint Harry gerade wichtige Weichen zu stellen. Wie unter anderem das Magazin People berichtet, soll der Musiker sich mit der Schauspielerin Zoe Kravitz (37) verlobt haben. Das Blatt meldete, die beiden hätten die Neuigkeit bislang nur einem kleinen Kreis mitgeteilt. Schon zuvor hatte der Sänger in Interviews betont, wie sehr er sich in den nächsten Jahren erfüllte Beziehungen, echte Freundschaften und eine eigene Familie wünscht. Diese Wünsche scheint sich Harry nun nach und nach erfüllen zu können. Es läuft somit rund für den Musiker – beruflich und privat.

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz