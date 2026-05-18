Sohn Clifford: TikTokerin Emily Mariko begrüßt zweites Baby

Emily Mariko (34) und ihr Ehemann Matt Rickard sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Am Sonntag teilte die TikTokerin die freudige Nachricht auf Instagram: Ein zuckersüßes Video zeigt sie im Bett, wie sie ihr neugeborenes Baby kuschelt. Schlicht und herzerwärmend kommentierte sie den Clip mit den Worten "Baby brother Clifford" – also "Kleiner Bruder Clifford". Damit ist die kleine Familie nun zu viert und Söhnchen Teddy offiziell großer Bruder.

Bereits im vergangenen November hatte Emily ihre zweite Schwangerschaft in einem charmant inszenierten Thanksgiving-Video angekündigt, in dem sie mit Matt und Teddy auf die wachsende Familie anspielte. Kurz vor Weihnachten folgte dann das große Gender-Reveal: In einem Video unterm Weihnachtsbaum öffnete die Influencerin eine rote Geschenkbox, in der das Geschlecht des Babys steckte. "Eeee, ein Junge!", rief sie laut dem Magazin People und warf die Hände in die Luft. Jetzt ist der kleine Clifford endlich da.

Emily wurde durch ihr Rezept für eine Lachsschüssel auf TikTok berühmt – das Video wurde millionenfach geteilt und machte sie zu einer der bekanntesten Food-Contentcreatorinnen im Netz. Ihr erster Sohn Theodore, besser bekannt als Teddy, kam im Juli 2024 zur Welt. Die nun vierköpfige Familie hatte sich die Schwangerschaft bereits im vergangenen Jahr kreativ und mit viel Herz bekanntgegeben – passend zu Emilys Stil, ihren Alltag und besondere Momente auf unterhaltsame Weise mit ihrer Community zu teilen.

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Instagram / emilymariko Emily Mariko mit ihrem Sohn Clifford, Mai 2026

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Instagram / emilymariko TikTok-Star Emily Mariko mit ihrem Mann Matt Rickard und Sohn Teddy, November 2025

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Instagram / emilymariko Emily Mariko und ihr neugeborener Sohn Theodore