"Star Wars"- & "Powerpuff Girls"-Star Tom Kane ist gestorben

Tom Kane (64), die Stimme hinter einigen der bekanntesten Figuren der Animations- und Gamingwelt, ist tot. Der Synchronsprecher starb am Montag im Alter von 64 Jahren, wie sein Vertreter Zach McGinnis gegenüber TMZ bestätigte. Nähere Details zu Todesort oder -ursache nannte McGinnis nicht. Tom war vor allem für seine Arbeit an großen Franchiseproduktionen bekannt: In der Zeichentrickserie und dem Film Star Wars: The Clone Wars lieh er dem Jedi-Meister Yoda seine Stimme. In "Powerpuff Girls" war er gleich in zwei markanten Rollen zu hören – als Professor Utonium und als Bösewicht HIM. Auch in der Videospielserie "Call of Duty" war seine Stimme zu hören.

Sein Vertreter beschrieb Tom gegenüber dem Magazin nicht nur als außergewöhnlichen Künstler, sondern auch als bemerkenswerten Menschen: "Hinter der unglaublichen Karriere steckte ein außergewöhnlicher Mann. Tom war ein hingebungsvoller Ehemann und Vater, der gemeinsam mit seiner Frau eine liebevolle Familie mit neun Kindern aufgebaut hat – drei leibliche und sechs, die durch Adoption und Pflegschaft Teil der Familie wurden." McGinnis ergänzte: "Auch wenn seine Stimme nun verstummt ist, werden die Figuren, Geschichten und die Liebe, die er der Welt geschenkt hat, für immer weiterleben."

Toms Karriere als Synchronsprecher war trotz eines schweren Rückschlags bemerkenswert lang. Vor einigen Jahren hatte er einen Schlaganfall erlitten, der ihm zunächst die Sprache geraubt hatte. Das teilte seine Tochter Sam in einem Statement auf Facebook mit. Damals war ungewiss, ob er seinen Beruf jemals wieder würde ausüben können. Tom Kane wurde am 15. April 1962 geboren und hinterlässt seine Frau sowie neun Kinder.

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Facebook / Tom Kane Tom Kane im April 2019

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Getty Images Yoda als lebensgroße Figur

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Instagram / tkanevo Tom Kane, Synchronsprecher