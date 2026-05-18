So findet Scooter Sydney Sweeneys gewagte "Euphoria"-Szenen

Sydney Sweeney (28) ist seit Kurzem in einer Beziehung mit dem Musikunternehmer Scooter Braun (44) – und der steht offenbar voll und ganz hinter der Karriere seiner Freundin, einschließlich ihrer immer expliziteren Handlungsstränge in der HBO-Serie Euphoria. Gegenüber Page Six verriet ein Insider, dass Scooter absolut kein Problem mit Sydneys freizügigen Szenen in der Serie habe. "Er versteht vollständig, dass es Teil ihres Jobs ist, und respektiert, wie engagiert sie ihrem Handwerk gegenüber ist", so die Quelle.

"Ihre Beziehung ist sehr stabil, und zwischen ihnen herrscht ein hohes Maß an Vertrauen", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Scooter ist nicht der Typ, der sich durch ihre Arbeit bedroht fühlt oder versucht, zu kontrollieren, welche Rollen sie annimmt. Er unterstützt ihre Karriere außerordentlich und ist stolz auf alles, was sie erreicht hat." Demnach soll es zwischen den beiden aktuell "wirklich gut" laufen. Dass die beiden fest zusammenhalten, zeigten sie beim Stagecoach Festival zuletzt eindrucksvoll: Sydney postete auf Instagram Fotos, auf denen sie lachend auf Scooters Schultern sitzt und die beiden sich beim gemeinsamen Karaoke- und Line-Dancing-Abend mit Freunden vergnügen.

Kennengelernt hatten sich Sydney und Scooter im Juni 2025 bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Italien. Ihre Romanze wurde im September öffentlich. Der Musikmanager war laut einem früheren Bericht von Page Six zunächst zögerlich gewesen, da er die Schauspielerin für zu jung hielt – entschied sich jedoch schließlich doch dazu, auf sie zuzugehen. Für Sydney ist es das erste öffentliche Liebesglück nach ihrer Verlobung mit dem Geschäftsmann Jonathan Davino, die sie im März 2025 nach rund sieben gemeinsamen Jahren beendet hatte.

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Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun

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Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

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Getty Images Scooter Braun, Sydney Sweeney und Diplo backstage beim Stagecoach Festival 2026