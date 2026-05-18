Zahara Jolie schließt College ohne Papa Brad Pitts Namen ab

Beim Collegeabschluss am Spelman College in Atlanta hat Zahara Jolie auf den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt (62) verzichtet. Das berichtet die Daily Mail. Als die junge Musikerin auf die Bühne gerufen wurde, erklang nur ihr Vorname – von "Pitt" keine Spur. Mama Angelina Jolie (50) soll bei der feierlichen Zeremonie vor Ort gewesen sein, während Brad offenbar nicht unter den Gästen war. Ein weiteres Zeichen dafür, dass das Verhältnis zwischen Zahara und ihrem Vater seit geraumer Zeit als zerrüttet gilt.

Die Entscheidung, den väterlichen Nachnamen bei der Graduation wegzulassen, ist dabei kein völliger Überraschungsmoment. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Zahara ihren Namen zunehmend auf "Jolie" reduziert und die Verbindung zu Brad öffentlich kaum noch betont. Dass Angelina nun bei einem so wichtigen Meilenstein im Leben ihrer Tochter an deren Seite war, passt zu dem engen Bild, das die beiden zuletzt von sich gezeichnet haben.

Die Bindung zwischen Zahara und ihrer Mutter gilt als außerordentlich stark. Zahara hatte ihre Gefühle für Angelina erst vor Kurzem öffentlich in Worte gefasst und die Beziehung zu ihr als "einzigartig, fast schon seelenverwandt" beschrieben – und betont, dass sie sich nur schwer in Worte fassen lasse. Angelina hatte Zahara im Jahr 2002 als Kleinkind in Äthiopien adoptiert, bevor sie und Brad 2005 ein Paar wurden. Das einstige Glamour-Paar trennte sich 2016, seither ist der Rosenkrieg zwischen den beiden Hollywoodstars immer wieder Thema in den Medien.

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Getty Images Angelina Jolie mit ihrer Tochter Zahara, Januar 2025

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Getty Images Angelina und Zahara auf dem roten Teppich der Golden Globe Awards 2025

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Getty Images Zahara und Angelina Jolie, Januar 2025