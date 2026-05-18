Zu schwach? Prinzessin Mette-Marit bricht Nationalfeier ab

Beim Nationalfeiertag in Norwegen kommt es zu einem unerwarteten Schreckmoment: Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) steht am 17. Mai wie gewohnt am Schloss in Oslo, winkt den Menschen zu und lächelt in die Menge, als sie plötzlich ihren Auftritt abbrechen muss. Die schwer lungenerkrankte Royal hatte sich trotz ihrer gesundheitlichen Belastung an die Seite von Kronprinz Haakon (52) und den übrigen Mitgliedern des Königshauses gestellt, um den großen Tag ihres Landes zu feiern. Doch nach wenigen Minuten wirkt Mette-Marit sichtbar geschwächt – und zieht sich zurück, während die Kameras weiterlaufen. Die entscheidenden Szenen werden von Zuschauern gefilmt und landen wenig später auf TikTok.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Mette-Marit zunächst konzentriert und freundlich in die Menge blickt. Sie winkt mehrmals, steht eng bei ihrer Familie, scheint aber mit jedem Moment angestrengter zu wirken. Dann geht alles sehr schnell: Die Kronprinzessin spricht kurz mit einem Begleiter, wirkt angeschlagen und verlässt schließlich den Bereich, während der Rest der Royals auf dem Balkon bleibt. Der Abbruch kommt für viele Anwesende überraschend. In den sozialen Netzwerken wird der Clip des Vorfalls zahlreich geteilt, immer wieder wird auf ihre bekannte Lungenerkrankung hingewiesen, die sie bereits seit Jahren stark einschränkt und ihre öffentlichen Termine deutlich reduziert hat.

Die Gesundheit von Mette-Marit beschäftigt die norwegische Öffentlichkeit schon länger – nicht zuletzt, weil die künftige Königin ihre Auftritte sehr bewusst dosiert. In den vergangenen Tagen richtete sich der Blick auf den erwarteten Balkonmoment am 17. Mai ohnehin besonders stark auf sie: Neben der Sorge um ihren Gesundheitszustand wurden in Norwegen auch ihre früheren Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66) sowie die laufende Strafsache um ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) diskutiert. Umso genauer wurde nun beobachtet, wie sich die Kronprinzessin am Nationalfeiertag präsentiert. Dass die Royal den Termin trotz Erkrankung antrat, galt vielen als Zeichen, wie wichtig ihr die traditionellen Feierlichkeiten in Oslo und das Zusammensein mit ihrer Familie an der Seite von Haakon sind.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum

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