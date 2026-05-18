Sylvester Stallone feiert 29 Jahre Ehe mit seiner Familie

Schauspieler Sylvester Stallone (79) und seine Frau Jennifer Flavin (57) feierten am Sonntag ihren 29. Hochzeitstag. Das Paar gab sich im Mai 1997 das Jawort und teilt seitdem sein Leben – und viele Einblicke davon – mit der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihren drei Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet präsentiert sich die Familie immer wieder auf Social Media, wo beide Partner regelmäßig aktuelle und alte Schnappschüsse teilen. Dass dabei auch Raritäten auftauchen, bewies Jennifer, als sie auf Instagram ein Foto aus dem Jahr 1988 postete – das erste gemeinsame Bild des Paares. Dazu schrieb sie schlicht: "Liebe hält an!"

Während frühe Fotos das Paar noch zu zweit zeigen – etwa herausgeputzt für einen Abend in den Neunzigern – wuchs die Familie mit den Jahren. Tochter Sophia kam als erste zur Welt, Sistine folgte, und im Jahr 2002 komplettierte Scarlet die Stallone-Familie. Ein besonderer Moment für die Töchter: 2017 fungierten alle drei gemeinsam als Golden-Globe-Ambassadors bei der glamourösen Preisverleihung. Auch privat feiert die Familie lautstark: Zum 75. Geburtstag von Sylvester, der laut TMZ gemeinsam mit Quentin Tarantino (63) an einer Gangsterserie arbeiten soll, widmete Jennifer ihm auf Instagram eine Reihe von Throwback-Bildern. "Danke, dass du mich immer zum Lachen bringst und mich so sehr liebst! Ich liebe dich für immer", schrieb sie dazu.

Dass die Familie auch vor der Kamera eine gute Figur macht, stellte sie 2023 mit der Realityshow "The Family Stallone" unter Beweis, in der Fans noch tiefere Einblicke in ihren Alltag bekamen. Anlässlich ihres 24. Hochzeitstages hatte Sylvester bereits auf Instagram geschwärmt: "Die Zeit vergeht, aber ich führe ein gesegnetes Leben – dank meiner Frau und meiner Familie." Jennifer ist übrigens nicht nur als Mutter und TV-Persönlichkeit bekannt, sondern auch als Mitgründerin des Kosmetikunternehmens Serious Skincare. Ihr Mann, der sich 2010 beim Dreh des Actionfilms "The Expendables" eine folgenreiche Verletzung zuzog, wurde 1976 durch den Welterfolg des Boxerdramas "Rocky" über Nacht zum Star. Er schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern übernahm auch die titelgebende Hauptrolle.

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Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin

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Getty Images Sylvester Stallone und seine Familie im Mai 2023

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Instagram / officialslystallone Schauspieler Sylvester Stallone mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin