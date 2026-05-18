Nach Gerüchten: Pete Davidson sorgt finanziell für Tochter

Nachdem die Trennung von Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt (30) bekannt wurde, suchte die Schauspielerin auf Instagram öffentlich nach einer Nanny – und sorgte damit für Aufruhr im Netz. Elsie schrieb in ihrer Instagram Story, sie suche "eine Assistentin, eine Haushaltshilfe oder eine Art Nanny", also "im Grunde eine rechte Hand". In einem TikTok-Video erklärte sie dazu: "Ich habe ein Baby, um das ich mich kümmern muss. Ich muss arbeiten und Geld verdienen. Ich mache das alleine, was hart ist." Viele Nutzer interpretierten die Posts als Zeichen dafür, dass Pete sie im Stich gelassen habe.

Doch ein Insider zeichnet gegenüber Page Six ein anderes Bild. Demnach zahle Pete weiterhin "alles, was mit Elsie und Scottie zusammenhängt" – darunter die Miete, die Lebenshaltungskosten und die Krankenversicherung. "Sie mögen sich getrennt haben, aber sein einziger Wunsch ist, dass es Elsie gut geht", so die Quelle. Pete habe sogar seinen beruflichen Zeitplan angepasst, um für Elsie und die gemeinsame Tochter präsent sein zu können. Der Vorwurf, ein abwesender Vater zu sein, sei "absolut falsch" und entspreche "überhaupt nicht der Realität".

Pete und Elsie hatten sich vor rund fünf Monaten über ihre kleine Tochter Scottie Rose gefreut. Die Trennung des Paares war zuletzt bekannt geworden, nachdem es bereits seit einigen Wochen Gerüchte um eine Krise gegeben haben soll. Während der Comedian zuletzt viel für seine Karriere unterwegs war, kümmerte sich Elsie in Los Angeles hauptsächlich um das Baby.

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IMAGO / Cover-Images Elsie Hewitt und Pete Davidson im Juli 2025

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen