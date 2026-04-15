So war der letzte GZSZ-Drehtag für Lara Dandelion Seibert

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten steht ein emotionaler Abschied bevor: Lara Dandelion Seibert verlässt die Kultsendung – und das auf die härteste aller Arten. Achtung, Spoiler: Ihre Figur Zoe stirbt in Folge 8.509, die am 22. April bei RTL ausgestrahlt wird und bereits eine Woche vorab auf RTL+ zu sehen ist. Für die Schauspielerin ist das kein leichter Abgang: "Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint", verrät sie gegenüber dem Medium. Besonders die Abschiedsszenen mit Patrick Fernandez, der Laras Serienliebling Carlos spielt, gingen ihr dabei sehr nah.

In den gemeinsamen Szenen mit Patrick habe sie so viel geweint, weil sich Rollenabschied und persönlicher Abschied in diesen Momenten für sie kaum trennen ließen, erklärt Lara. "Ich musste so viel weinen, weil natürlich nicht nur Zoe sich von Carlos, sondern auch Lara sich von Patrick verabschiedet. Rolle und Realität verschwimmen in so einer Szene, wenn man so eng miteinander ist", so die Schauspielerin. Auch am letzten Drehtag wurden die Gefühle überwältigend: Nach ihrer finalen Szene strömte das gesamte Team ins Studio – und es flossen reichlich Tränen.

Lara beschreibt die Stimmung beim Abschied als von echter Verbundenheit geprägt. "Ich bin sehr dankbar und gerührt, dass das Team ebenfalls so traurig ist und mich so wertschätzt", sagt sie gegenüber RTL. Besonders bewegend war für sie dabei nicht nur die letzte Szene mit Patrick, sondern auch der Dreh von Zoes Videogeständnis, in dem die Figur um Verzeihung bittet – ein Moment zwischen Schuld und Reue, wie Lara ihn selbst beschreibt. Auf die Show blickt die Darstellerin mit großer Wärme zurück: "GZSZ wird immer einen riesigen Platz in meinem Herzen haben."

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RTL / Anna Riedel Lara Dandelion Seibert, GZSZ-Star

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RTL Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, wird bei GZSZ ermordet

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RTL / Anna Riedel Lara Dandelion Seibert, GZSZ-Star