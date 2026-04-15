GZSZ-Spoiler: Zoes Serientod erschütterte Lara Seibert

Es ist ein echter Schock für den GZSZ-Kiez. In Folge 8.509 von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die am 22. April bei RTL und bereits eine Woche früher bei RTL+ zu sehen ist, ändert ein Handlungspunkt den Verlauf der Serie. Achtung, Spoiler: Zoe stirbt den Serientod. Damit verabschiedet sich auch Schauspielerin Lara Dandelion Seibert von der beliebten Daily. Im Interview mit RTL schildert Lara, wie sie die Nachricht vom dramatischen Aus ihrer Figur getroffen hat – und warum beim Lesen der Entscheidung sofort Tränen geflossen sind. Für die Serienfans markieren die Szenen den Start in einige der wohl aufregendsten und emotionalsten Wochen des Jahres bei der Kultsoap.

Im Gespräch mit RTL erklärt Lara, wie hart sie der Abschied von Zoe wirklich trifft. Sie sei der Rolle, die für viele Zuschauer durch ihre Ecken und Kanten auffiel, sehr ans Herz gewachsen. "Der Abschied meiner Figur Zoe ist sehr dramatisch und ich liebe diese Figur, auch wenn sie natürlich sehr kontrovers ist", berichtet sie. Besonders schwer fällt ihr, dass mit dem Tod ihrer Serienfigur nicht nur eine Geschichte endet, sondern auch eine enge Zeit mit dem gesamten Produktionsteam. "Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint. Nicht nur, weil die Rolle endet, sondern auch, weil ich ein so tolles Team verlasse", schildert die Darstellerin offen. Gleichzeitig betont sie, dass in der Serie nie sicher sei, wie es für eine Figur weitergeht, und dass ein solcher Einschnitt immer auch Teil des Jobs sei.

Auch wenn der Abschied schmerzt, versucht Lara den Blick nach vorne zu richten. Die Schauspielerin sieht das GZSZ-Aus als Chance, sich neuen Projekten und Rollen zu widmen. "Ein Ende, das auch ein Anfang für mich als Schauspielerin in neuen Rollen ist", fasst sie im RTL-Interview zusammen. Ihrer Serienfigur zollt sie dabei besonderen Respekt: Zoe bleibe bis zum letzten Atemzug konsequent und kämpferisch, vor allem für ihre Familie und ihre Tochter. Genau diese Loyalität und Entschlossenheit haben die Rolle geprägt und Lara während der Dreharbeiten begleitet. Die intensive Zeit am Set, die enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen und die emotionalen Geschichten rund um Zoe seien für sie Erinnerungen, die sie über ihren Serienausstieg hinaus mitnehme.

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RTL / Anna Riedel Lara Dandelion Seibert

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RTL Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, wird bei GZSZ ermordet

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RTL / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) bei GZSZ