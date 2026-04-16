So läuft Schäfer Heinrichs Kampf gegen die Kilos

Im Kampf gegen die Kilos: Schäfer Heinrich (59) hat sich vorgenommen, seine Pfunde loszuwerden – und erste Erfolge stellen sich bereits ein. Im Interview mit Promiflash sprach der Realitystar, der sich auch als Sänger einen Namen machte, über seinen Abnehm-Plan und was sich seit seinem Entschluss konkret verändert hat. Statt Kartoffeln stehen jetzt vermehrt Fleisch, Gemüse und Obst auf dem Speiseplan. Auch beim Trinken hat er umgestellt: Der Musiker greift fast nur noch zu Wasser. Zwei Kilogramm hat er bereits abgenommen, wie er verrät: "Der Anfang ist schon mal da."

Ganz einfach ist der Vorsatz allerdings nicht immer umzusetzen. Besonders in der Nacht nach seinen Auftritten werde es schwierig, wie Heinrich zugibt: "Das ist ja auch, wenn ich jetzt wieder auf Mallorca bin, das unregelmäßige nächtliche Auftreten und dann kriegt man danach, glaube ich, noch Hunger." Der Schäfer-Kult-Star, der seit 8. April in der ersten Staffel der Show Kampf der RealityAllstars (RTL+) zu sehen ist, will jedoch standhaft bleiben und nach seinen nächtlichen Bühnenshows nicht mehr essen – auch wenn es ein Kampf gegen den inneren Schweinehund sei.

Heinrich, der aus der 4. Staffel von Bauer sucht Frau (2008) bekannt ist, hofft darauf, sich wieder wohler zu fühlen – auch, um für die Damenwelt attraktiver zu wirken, wie er im Interview mit Bild offen einräumte. Monatelange unregelmäßige Mahlzeiten, kaum Bewegung und ein Übermaß an Alkohol hatten dazu geführt, dass er das Gewicht auf der Bühne deutlich zu spüren bekam. Sein Schäferkostüm ließ ihn, wie er damals bildhaft beschrieb, an ein trächtiges Mutterschaf denken. Mit dem Verzicht auf Alkohol und der Umstellung seiner Ernährung hat er die ersten Schritte in Richtung seines Ziels nun offenbar erfolgreich eingeleitet.

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ActionPress Schäfer Heinrich im November 2021 in Berlin

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Schäfer Heinrich bei den Ballermann Awards 2018 in Oberhausen

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ActionPress Schäfer Heinrich präsentiert seine Schafe