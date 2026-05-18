Besser als "Maxton Hall"? Großer Hype um "Off Campus"-Serie

Nach dem Mega-Erfolg von Maxton Hall, Bridgerton und der Eishockey-Romanze "Heated Rivalry" mischt nun die nächste Adaption bei Prime Video den Streaming-Markt auf: Seit dem 13. Mai 2026 ist "Off Campus" weltweit verfügbar – direkt mit allen acht Folgen der ersten Staffel. Im Zentrum steht die knisternde College-Lovestory zwischen Musikstudentin Hannah Wells und Eishockeystar Garrett Graham an der fiktiven Briar University. Und Prime Video zeigt großes Vertrauen in den Hype: Eine zweite Staffel ist bereits offiziell bestätigt.

Inhaltlich setzt "Off Campus" auf einen fan-beliebten Trope: die Fake-Beziehung, aus der echte Gefühle werden. Hannah ist eine schüchterne Einser-Studentin und Songwriterin, die heimlich in ihren charmanten Kommilitonen Justin verknallt ist, aber in seiner Nähe kaum ein Wort herausbekommt. Garrett, der als All-Star des Elite-Eishockeyteams wie ein Campusheld gefeiert wird, braucht dringend bessere Noten. Also schlägt der Sportler ihr einen Deal vor: Hannah hilft ihm mit Nachhilfe durch die Prüfungen, dafür spielt er ihren scheinbaren Freund, damit Justin endlich auf sie aufmerksam wird. Neben dem Liebeschaos greift die Serie aber auch dunklere Themen wie familiären Druck, Gewalt und Missbrauchserfahrungen auf und verbindet sie mit College-Alltag, Freundschaften und der Frage, welchen Weg die jungen Erwachsenen künftig gehen wollen.

Das enorme Interesse an der Serie kommt nicht von ungefähr: Die Romanreihe von Elle Kennedy hat über BookTok, der Buchcommunity auf TikTok, weltweit eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Für die Hauptdarsteller Ella Bright und Belmont Cameli dürfte die gehypte Serie ein echter Karriereschub sein. Letzterer ist mit der Comedy-Autorin Raina Morris liiert. Das Paar machte seine Beziehung Anfang 2025 auf Social Media öffentlich und zeigte sich seither mehrfach gemeinsam bei Events.

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Getty Images Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles, 2026

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles