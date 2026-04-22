"Bauer sucht Frau"-Katja liebt nach Johann-Trennung nun Frau

Katja Lüdemann ist wieder vergeben: Die ehemalige Bauer sucht Frau-Hofdame aus Berlin hat vor wenigen Wochen auf Instagram ihre neue Liebe enthüllt – und zeigt sich dort glücklich an der Seite einer Frau. Unter dem Pärchenfoto mit ihrer Partnerin schlagen ihr jedoch nicht nur Glückwünsche, sondern auch harte Kritik entgegen. Einige Nutzer werfen Katja vor, sie habe ihre Gefühle für Rinderzüchter Johann, den sie in der RTL-Kuppelshow kennenlernte, nur gespielt und die Teilnahme an der Datingshow gar nicht ernst gemeint. Katja macht in ihren aktuellen Statements deutlich, dass sie sich von den Kommentaren nicht verunsichern lassen will. Sie betont, dass sie sich in Menschen verliebt und nicht in ein bestimmtes Geschlecht: "Ich hab' mir das nicht ausgesucht, wen ich toll finde oder in wen ich mich verliebe. Das hat sich einfach ergeben."

Die Vorwürfe will die Hundefriseurin nicht länger auf sich sitzen lassen und bezieht in mehreren Clips auf der Plattform klar Stellung. In ihren Videos erklärt Katja: "Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Nachricht, weil ich nicht finde, dass ich jemanden verarscht habe." Die Zeit auf dem Hof von Johann sei für sie echt gewesen, betont die ehemalige Hofdame mehrfach. Dass sie nun mit einer Frau zusammen ist, sehen einige Kritiker offenbar als Beleg dafür, dass sie es mit Johann nie ernst gemeint habe – ein Gedanke, den Katja entschieden zurückweist. "Nur, weil jemand nicht ins klassische Bild passt, mir zu unterstellen, dass ich das nicht ernst gemeint hatte mit 'Bauer sucht Frau', das finde ich schon …", meint sie und bricht den Satz ab. Sie mache sich Sorgen darüber, dass Liebe abseits klassischer Vorstellungen im Jahr 2026 immer noch diskutiert, bewertet und sogar parodiert werde.

Ihren Followern gibt die Reality-TV-Teilnehmerin einen klaren Appell mit auf den Weg: "Lasst euch nicht verbiegen. Geht vor. Liebt, wen ihr liebt. Macht, was ihr wollt, seid frei!" Wichtig sei für sie, sich von negativen Stimmen nicht unterkriegen zu lassen und weiterhin zu sich selbst zu stehen. Schon in früheren Posts hatte Katja betont, wie sehr sie die Erfahrungen bei "Bauer sucht Frau" geprägt haben und dass sie die schöne Zeit mit Johann trotz des späteren Liebes-Aus nicht missen möchte. Während der Landwirt inzwischen mit Ex-Kandidatin Claudia liiert ist, genießt Katja nun ihr neues Glück – und teilt offen mit ihrer Community, wie wichtig ihr Authentizität und Freiheit in der Liebe sind.

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Instagram / katja_luedemann Katja Lüdemann, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

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Instagram / katja_luedemann Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Katja mit ihrer neuen Liebe

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Instagram / katja_luedemann Johann, Inka Bauer und Katja, "Bauer sucht Frau", 2025

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