Nach Liebes-Aus mit Bauer Johan: Ex Katja ist auch vergeben

Katja, die im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau das Herz von Bauer Johann eroberte, hat auf Instagram eine überraschende Neuigkeit verkündet: Sie ist wieder verliebt. Zu einem Pärchenfoto, auf dem sie strahlend an der Seite ihrer neuen Liebe zu sehen ist, teilte die Reality-Teilnehmerin emotionale Worte mit ihren Followern. "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten genau dann, wenn man den Stift eigentlich schon weggelegt hat", beginnt sie ihren Post. Einige ihrer Fans hätten in den letzten Wochen bereits geahnt, dass sie frisch verliebt ist. Katja betont, dass ihre Zeit in der Kuppelshow eine wunderbare Erfahrung gewesen sei, für die sie sehr dankbar ist.

Obwohl ihre Beziehung mit Johann nach dem Scheunenfest nicht von Dauer war, blickt Katja positiv auf diese Zeit zurück. "Auch wenn der Weg anders verläuft als erhofft, führt er uns oft genau dorthin, wo wir eigentlich sein sollen", erklärt sie in ihrem Statement. Die Liebe habe sie völlig unerwartet gefunden, an einem Ort, wo sie diese am wenigsten erwartet hätte. "Unverhofft hat mich ein Mensch berührt, der alles verändert hat", schwärmt sie weiter. Katja möchte die neue Beziehung zunächst in Ruhe wachsen lassen und sich Zeit nehmen, die Beziehung wachsen zu lassen. Erst wenn sich der richtige Moment ergibt, will sie ihre Follower näher an der neuen Liebe teilhaben lassen.

Johann hatte sich beim großen Wiedersehen mit Moderatorin Inka Bause (57) noch glücklich mit Katja gezeigt, doch kurz danach trennten sich die beiden wieder. Unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung machten eine gemeinsame Zukunft unmöglich. Mittlerweile hat auch Johann sein Glück gefunden und ist an eine Ex-Kandidatin der Show vergeben. Katja bedankte sich in ihrem Post herzlich bei ihren Fans für deren Support und die große Freude, die sie mit ihr teilen. "Danke für euren unglaublichen Support und dass ihr euch so mit mir freut!", schrieb sie abschließend.

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Instagram / katja_luedemann Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Katja mit ihrer neuen Liebe

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Instagram / katja_luedemann Johann, Inka Bauer und Katja, "Bauer sucht Frau", 2025

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RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Katja und Johann

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